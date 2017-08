Lors d’un point de presse que le « Dinika ho Fanavotam-Pirenena » ou DFP a organisé hier, au siège de l’AKFM, Maharavo Ratolojanahary a réaffirmé la tenue d’une manifestation du 22 au 25 Août au gymnase couvert à Mahamasina. Il a également expliqué que ce ne serait pas encore une descente dans la rue, même si c’est l’objectif annoncé au début de la lutte, mais un simple meeting avec le peuple pour l’inciter à se lever et à s’exprimer. « La liberté d’expression est reconnue par la Constitution, c’est même un droit », a-t-il soutenu. D’après ses explications, c’est lors d’une tournée à Fianarantsoa que cette date a été discutée et décidée avec tous les membres du DFP et des forces de changement de toute la Grande île. « Nous nous sommes réunis entre nous et avec le peuple de Fianarantsoa. Nous sommes arrivés à la conclusion que ce mouvement devait s’effectuer partout à Madagascar », a-t-il déclaré.

D’après ce porte-parole du DFP, la commune urbaine d’Antananarivo a donné son autorisation le 11 août. « Nous avons envoyé une demande préalable à la préfecture depuis lundi », a-t-il ajouté. Selon Maharavo, « la loi exige que la préfecture donne une réponse à la demande. Si elle ne répond pas, cela signifie un accord. Au cas où le préfet de police refuserait de donner l’autorisation, il doit notifier expressément son refus et nous l’envoyer et non pas le faire verbalement ». À ce propos, le préfet de police a déclaré, lors d’un point de presse à Tsimbazaza hier, qu’il répondrait à cette demande en temps voulu.

Loïc Raveloson