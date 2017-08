La manifestation que les Forces de changement ont organisée n’a pas eu lieu. Maharavo Ratolojanahary, leader du « Dinika ho Fana­votam-pirenena » ou DFP, est allé à la préfecture de police à Tsimbazaza pour « informer » le préfet, Angelo Ravelo­narivo, du sursis à exécution que les Forces de changement ont déposé auprès du tribunal administratif, tôt dans la matinée.

« Nous sommes venus à la préfecture pour informer le préfet de l’existence du sursis à exécution et du recours en annulation que nous avons déposé au tribunal administratif et aussi l’informer qu’une ordonnance lui sera envoyée en fin de journée », a-t-il déclaré lors d’un entretien sur les lieux. Si les deux hommes n’ont pas pu se voir, ils ont toutefois eu une conversation téléphonique, d’après les dires de Maharavo. « Il n’est pas là mais nous avons pu nous entretenir par téléphone. Je lui ai demandé une audience, pour cet après-midi, avec l’organe mixte de conception et l’EMMO Analamanga pour discuter de l’application du sursis », a-t-il soutenu. Selon lui, la manifestation aura probablement lieu vendredi. « Nous avons demandé à la commune urbaine d’Anta­nanarivo une autorisation pour le 22 au 26 août car nous savions qu’un incident comme celui-ci pouvait se produire», a-t-il affirmé avant d’ajouter « cela nous laisse le temps de bien nous organiser jusqu’à vendredi ».

Quadrillage

Pendant ce temps à Mahamasina, les forces de l’ordre ont quadrillé le gymnase couvert. L’entrée du côté du collège Sainte-Famille et l’entrée du stade ont été gardées par des camions de la police et de la gendarmerie. Des éléments du FIP et du FIGN ont effectué des rondes tout autour du palais des sports. En face de l’entrée du gymnase couvert, une poignée de politiciens attendaient la suite des évènements. Joint au téléphone hier en fin d’après midi, le leader du DFP a déclaré qu’il n’a finalement pas pu s’entretenir de vive voix avec le préfet. Il a, cela dit, annoncé qu’une audience sur ce sursis à exécution aura lieu aujourd’hui au tribunal administratif. Également joint au téléphone hier, le préfet a expliqué pourquoi les deux hommes n’ont pas pu se voir. « Je suis en pleine rédaction de mon mémoire de défense pour l’audience », a-t-il affirmé.

Loïc Raveloson