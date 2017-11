Les investisseurs italiens commencent à s’intéresser aux marchés malgaches. C’est le résultat de la conférence économique tenue à Rome, le mois dernier.

C’est une suite logique. Les résultats de la conférence économique de Rome tenue dans la capitale italienne, le mois dernier, commencent à se faire sentir. Des investisseurs italiens débarquent dans le pays ces derniers temps. Ils viennent ici pour prospecter et parler investissements. Ils ne veulent pas laisser cette opportunité passer.

« Dès la tenue de cette conférence, les résultats sont probants. Les opérateurs ont trouvé de nouveaux débouchés pour leurs produits ou de nouveaux contrats. Des investisseurs italiens commencent à venir dans le pays. Ils sont issus de différents secteurs comme l’immobilier, le tourisme, la transformation agroalimentaire ou non alimentaire, les mines. De son côté, des opérateurs malgaches vont faire le déplacement en Italie, le mois prochain, pour faire un suivi de leurs partenariats avec leurs homologues italiens », a soutenu Johary Rajosefa, directeur de services aux investis­sements de l’Economic development board of Madagascar (EDBM).

Par exemple, une délégation du Gruppo Monviso Immobiliare, une entreprise spécialisée dans des investissements immobiliers se trouve actuellement dans le pays. « Ils sont là pour prospecter des opportunités d’investissement dans le secteur immobilier dans deux régions, à savoir la ville de Nosy Be ou la ville de Toliara », a fait savoir Laurent Pinna de la chambre de commerce et d’industrie Italie-Madagascar (CCIIM), le principal organisateur de la conférence de Rome. D’après ce responsable, l’arrivée des responsables de la Raffineria Valsabbina est aussi attendue, cette semaine.

Intérêts grandissants

La conférence économique de Rome s’est tenue dans la ville éternelle les 17 et 18 octobre. Plus de deux cent cinquante investisseurs italiens ont répondu présent à l’appel de la CCIIM, de l’EDBM et de l’État malgache. « C’est du jamais vu dans l’histoire du business entre les deux pays. Les investisseurs italiens sont très rassurés des déclarations du Président malgache lors de cette conférence. Nous n’attendons plus que des résultats positifs », avait réagi Ciro Visone, président de la CCIIM à l’issue de cette manifestation économique.

Maintenant, l’Italie ouvre ses portes aux investisseurs malgaches. Il ne nous reste plus que de saisir cette opportunité, tout comme ces Italiens qui s’intéressent de plus en plus aux marchés malgaches.

Lova Rafidiarisoa