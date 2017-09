Opération gratuite. Une mission de chirurgie réparatrice des victimes de la malformation faciale, se tiendra à Toamasina, en novembre.

Retour aux sources. L’Opération Smile entamera sa 16e mission, au mois de novembre. Elle célèbre, également, ses dix ans cette année. Prochain cap, Toamasina, après la mission effectuée à Antsirabe au mois de mai. Cent cinquante enfants et jeunes victimes de la malformation faciale habitant dans l’Est de la Grande île, pourront bénéficier de cette chirurgie réparatrice gratuite, du 3 au 10 novembre.

« Nous avons choisi la ville de Toamasina, car c’est dans cette ville que nous avons effectué notre première mission, en 2007 », explique Anjaramamy Ramamonjisoa, responsable pays de l’Opération Smile. C’était hier, à Ankorondrano, durant la rencontre de la responsable avec le président directeur général du groupe Prey, Edgard Razafindravahy, qui a réitéré son soutien à l’opération.

Cette fois-ci, le chef de file national du parti Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN) offrira trente litres d’alcool à utiliser pendant l’opération.

Deux mille enfants

Le groupe assurera, en outre, la communication et la sensibilisation de la mission. À la 15e mission, le chef de file avait mis à la disposition de l’Opération Smile, deux bus, pour leur transport.

Plus de deux mille enfants et jeunes nés avec une fente labiale et/ou palatine, ou autres malformations faciales, ont retrouvé le sourire grâce à cette œuvre caritative médicale depuis son lancement en 2007. Des opérations sont, par ailleurs, effectuées dans la ville d’Eaux tous les mois depuis juillet, à part cette mission semestrielle. Des dizaines de chirurgiens, infirmiers et techniciens bénévoles se mobiliseront pour la réussite de la mission. À Madagascar, le bec de lièvre toucherait une naissance sur huit cents alors que dans le monde, il ne toucherait qu’une naissance sur cinq cents.

Miangaly Ralitera