Un gang armé composé de sept membres a frappé hier. Trois individus ont été abattus par la police et quatre autres arrêtés, dont une femme.

Chasseà l’homme meurtrière dans la parcelle 3 du dépôt d’hydrocarbures à Toamasina, hier, aux petites heures. Suivis à la trace dans la pénombre totale, à travers un dédale de ruelles, trois individus armés sont tombés sous les balles d’une escouade des Forces d’Intervention de la Police (FIP). Quatre de leurs comparses, dont une femme ont été, pour leur part, pris vivants. Un pistolet automatique chargé de plusieurs cartouches a été prise sur le gang.

Ces scènes digne d’un film d’action sont survenues dans la nuit de jeudi à vendredi entre 1heure et 4 heures du matin.

« Une famille victime d’attaque à main armée a lancé un appel de détresse au téléphone et nos hommes sont d’emblée venus à la rescousse », indique le commissaire Jules Rafaliarivo, commandant des FIP à Toamasina.

« À notre arrivée, les assaillants se sont déjà fait la malle avec leur butin. Ils ont fait main basse sur une moto, un décodeur, ainsi que

1,1 million d’ariary en liquide. Accompagnés des personnes qui en ont fait les frais, nous avons engagé une poursuite et passé au peigne fin les environs », enchaîne le commandant des FIP.

Récidivistes

Le commissaire Jules Rafaliarivo précise que certains membres de la bande ont opposé une résistance farouche lorsqu’ils sont

tombés nez-à-nez avec les éléments d’intervention,

obligeant ces derniers à faire feu et faisant trois morts. En voyant les policiers à l’œuvre, frappant d’une main de fer, les quatre compères des défunts se sont rendus.

Tous les objets dérobés ont été récupérés et remis à la famille prise pour cible. Même l’argent a été restitué en totalité.

Les membres de cette association de malfaiteurs qui en a eu pour leur grade sont âgés de vingt-deux à trente-cinq ans. À la lumière des informations communiquées par la police, les trois individus abattus avaient un passé criminel marqué par un séjour carcéral ainsi que des casiers judiciaires chargés.

Une équipe de la police judiciaire auprès du commissariat central de Toama­sina est saisie de l’affaire. Les corps inertes des trois individus ayant trouvé la mort sont placés à la morgue, en attendant que leurs familles viennent les récupérér.

Andry Manase