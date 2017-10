Prêts à livrer bataille contre les dahalo, trois cents militaires sont à Ihosy depuis maintenant deux semaines avec les armes ainsi que la logistique nécessaires. Le Président y est attendu ce jour pour donner le feu vert des opérations.

« Le bataillon interarmes sur lequel travaille depuis des mois l’armée malgache est maintenant prêt. Les premiers bonhommes qui vont l’intégrer ont été triés sur le volet dans les 1er et 2e régiments des forces d’intervention à Ivato et Antsiranana. Des militaires du Régiment d’Appui et de Soutien (RAS), du Régiment d’Artilleries Anti-Aériennes (RAA) ainsi que du Régiment d’Artilleries Lourdes (RAL) sont déjà au front », indique le général de brigade Théophile Rakotonirina, deuxième adjoint du Chef d’Etat Major Général de l’Armée Malgache (OA2 CEMGAM).

Selon ses explications, la participation au bataillon interarmes se fait de manière tournante. Les régiments et compagnies militaires de l’armée de par la Grande île pourront de ce fait y envoyer les leurs. Des armes performantes seront utilisées. Outre l’hélicoptère, les hommes de ce bataillon seront de surcroît dotés de mitrailleuse montée sur un pick-up. Des mesures ont été par ailleurs prises pour une mobilité des postes de commandement. Des véhicules tout-terrain tactiques seront de ce fait déployés.

Ce bataillon opère dans les régions Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana et Atsimo Antsinanana. Un colonel en sera à la tête avec un lieutenant-colonel comme adjoint. Les opérations seront en revanche conduites par un commandant. Cinq capitaines ainsi qu’une dizaine de lieutenants seront sous ses ordres en second palier.

Seth Andriamarohasina