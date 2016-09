Le ministère chargé de la promotion de la femme s’est rendu dans la région d’Amoron’i Mania les 15 et 16 septembre derniers pour une tournée de sensibilisation et de remise de dons.

Onitiana Realy en « croisade ». L’expression a été utilisée par les services de la communication du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, pour qualifier la tournée effectuée par sa patronne, Onitiana Realy, dans la région d’Amoron’i Mania, les 15 et 16 septembre derniers. Rapportant les actions de sensibilisation et de remise de dons réalisées par la ministre, le ministère parle d’une « véritable croisade en faveur de l’autonomisation de la femme». Une délégation conduite par la ministre elle-même s’est rendue à Antoetra, à Ambositra puis à Sandrandahy.

A Antoetra, localité située à 52 km d’Ambositra, l’équipe du ministère a remis des matériels de production, telles que des sarcleuses et des charrues à une association locale d’agricultrices. Ce fut également pour la ministre de « sensibiliser la population sur la nécessité de lutter contre le mariage des filles mineures ou le danger de la grossesse précoce », indique un communiqué du ministère.

Autonomie

A Ambositra, une dizaine de femmes enceintes se sont vues dotées de kits d’accouchement, tandis que des personnes âgées, fréquentant le Centre de rencontres et de loisirs pour les personnes âgées de la localité ont reçu des vivres et des couvertures. Une machine à coudre a également été remise à une association de jeunes filles en décrochage scolaire à qui l’équipe locale du ministère a dispensé des formations en couture.

Les orphelins de l’orphelinat Mivavaka Miasa et les handicapés d’un centre d’accueil tenu par des religieuses n’ont pas été oubliés. Des vivres et des matériels ont été remis aux centres qui s’occupent d’eux. Toujours à Ambositra, la délégation ministérielle a rencontré des producteurs d’agrumes, et a procédé à du reboisement au niveau de la forêt communautaire.

A Sandrandahy, enfin, la ministre a remis aux artisanes locales spécialistes du tissage de la soie une aide destinée à constituer trois mois de stock de matières premières. Onitiana Realy leur a promis de les soutenir dans la mesure des moyens de son ministère afin de les rendre « autonomes » et afin de les mettre à l’abri de la violence et de la pauvreté. Exporter leurs produits et se lancer sur le marché international sont, entre autres, le souhait de ces femmes.

Bodo Voahangy