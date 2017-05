La coordinatrice du mouvement Scaling up nutrition (SUN), Gerda Verburg, en visite officielle à Madagascar a inauguré, hier, les travaux de rénovation du site de nutrition communautaire de Lohanosy, commune rurale Antanetikely. Créé en 1999, ce site a été réhabilité en 2006 par l’Unicef. Les activités ponctuelles de pesée et de mesure, d’éducation nutritionnelle se passent tous les mardis et vendredis.

Cette fois, le bâtiment est entièrement relooké et à partir de ce jour, il accueille tous les jours, les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. « Le taux de malnutrition chronique est assez élevé dans notre fokontany. Il est évalué à 45 %. Nous prévoyons de nouvelles activités puisque le site fonctionnera comme un centre d’éveil et de crèche pour les enfants âgés de moins de trois ans. Les mères pourront également poursuivre les démonstrations culinaires », a indiqué Marie Josiane Raholihari-malala, chef du site. L’existence d’une telle structure est bénéfique pour les mères et les enfants. Ceux qui fréquentent l’endroit apprennent comment améliorer l’état nutritionnel de leurs enfants ainsi que de leur ménage.

Farah Raharijaona