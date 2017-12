La commercialisation de certains lots de produits d’alimentation infantile est interdite. Ils ont contaminé des nourrissons à l’étranger.

Précautions. Trois lots de lait pour enfants ont été retirés du marché d’Anta-nanarivo, la semaine dernière. Leur consommation n’est pas recommandée. « Ces produits font l’objet d’une suspicion de présence de salmonelle et doivent être retirés du marché à titre de précaution », précise un communiqué de la société Lactalis, une entreprise française d’industrie agroalimentaire, le 21 décembre. La salmonelle provoque l’intoxication alimentaire, selon des médecins.

Valonirina Randrianari-soa, directeur de la prévention des fraudes et de la protection des consommateurs au sein du ministère du Commerce et des consommateurs a ajouté, hier, «que leur consommation a provoqué la diarrhée chez quelques nourrissons en Afrique et en France». La presse africaine relate, par exemple, qu’une vingtaine de bébés de moins de 6 mois en ont été contaminés depuis le début de ce mois, en France. Des pédiatres malgaches indiquent qu’on ne peut pas affirmer si ces produits ont déjà fait des victimes à Madagascar. «Nous n’effectuons pas d’exploration systématique pour le déterminer », précise l’un d’eux.

Système d’alerte

En tout, mille boîtes ont été retirées du marché à Antananarivo. Quatre cent quatre-vingt unités de Picot lactose B 350 grammes, quatre vingt-seize unités de Picot AR1 400 grammes et quatre cent quarante-quatre de Picot pré 400 grammes sont concernés par ce retrait. « C’est le système d’alerte de l’Union Européenne qui nous a avisés sur ces lots de production concernés. Heureusement, l’information est arrivée tôt, pour prendre les mesures à temps », enchaîne Valonirina Randrianarisoa.

Sur les marchés, dans des pharmacies, des mères de famille hésitent à consommer les produits de nutrition infantile, suite à la diffusion de cette information. Sur les réseaux sociaux, les questionnements fusent. « Quels sont réellement ces produits? Quels sont les symptômes de la

maladie si notre enfant en a déjà consommé », s’interrogent des mères qui nourrissent leurs enfants par des biberons.

Valonirina Randrianarisoa rassure que tous les produits susceptibles de contenir cette salmonelle ont été déjà retirés du marché. « Il n’y a plus de danger, le fournisseur nous a déjà indiqué leur lieu de distribution. Les parents n’ont qu’à bien vérifier les références de chaque boîte pour se prémunir », conclut-il.

Références des lots interdits de consommation, sorties par le ministère du Commerce et des consommations

Les références des trois lots concernés par cette interdiction de consommation:

-premier lot : 17C0012344 - Picot sans lactose 350 g. Date d’expiration : 15 février 2019.

-deuxième lot : 17C0012797 - Picot AR1 400 g. Date d’expiration : 19 novembre 2018

-troisième lot: 17C0012752 -Picot pré 400 g. Date d’expiration: 10 mai 2019

Miangaly Ralitera