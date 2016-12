Le gouvernement de Monaco réaffirme son engagement pour l’élimination de la faim à Madagascar. Il a financé le Programme d’éducation nutritionnelle innovant en milieu urbain pauvre à Madagascar (PERIM), avec un montant de 300 000 euros qui seront administrés par GRET, une organisation non gouvernementale internationale de développement.

Trente quartiers défavorisés d’Antananarivo et douze mille familles ayant des enfants de moins de cinq ans, bénéficieront de cet appui du gouvernement de Monaco. « Ces familles seront sensibilisées à la connaissance et aux pratiques de nutrition, notamment à travers un service innovant d’informations personnalisées par téléphone mobile, à développer avec VOTO mobile. Ce programme permettra par ailleurs aux professionnels de la santé et à des agents communautaires, de renforcer leurs compétences et de promouvoir l’importance du complément d’alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants », précise une source auprès du GRET, mercredi.

À Madagascar, la malnutrition chronique frappe près de 50% des enfants de moins de 5 ans. Elle est à l’origine du décès de 44% des enfants de cette tranche d’âge, selon une enquête menée par les Nations unies. Elle entraine également un retard de croissance chez plusieurs enfants.

Miangaly Ralitera