Vola mitentina 300 000 euros no natolotry ny governe- mantan’ny Principauté de Monaco ho an’ny Hotelin-jazakely eto an-drenivohitra. Notanterahina, omaly, teny amin’ny Hotelin-jazakely 67Ha ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-

piaraha-miasa teo amin’ny governemantan’ny Principauté de Monaco sy ny Gret (fikambanana tsy miankina amin’ ny fanjakana miady amin’ny fahantrana sy ny tsy fitoviana) ary ireo mpiara-miombon’antoka malagasy.

Fiaraha-miasa izay haharitra telo taona (2017-2019). Hiady amin’ny tsy fanjarin-tsakafo eo amin’ny zaza latsaky ny 5 taona ao anatin’ny fokontany 30 eto an-drenivohitra no tanjona. Io fanampiana io dia ampiasaina ho fampitomboana ny enti-manana hamoahana ilay koba misy otrik’aina tsara ho an’ny zaza. «Ny mponina eto an-drenivohitra dia tia misakafo eny amoron-dalana, ka izay no anisany nijerena hoe inona ny sakafo maika nefa mahatsara ny zaza ka isan’izany ny koba aina izay vokarin’ny orinasa Nutri’zaza entin’ny hotelin-jazakely », hoy Rafamantanantsoa Hasina, tompon’andraikitra ara-tsakafo.

Vidiana 300 ariary ny iray kaopy amin’ny koba aina eny amin’ireny hotelin-jazakely ireny nefa mahavoky tsara ny zaza. Azo antoka fa tsy ho sahirana intsony ny reny amin’ny fikarakarana ny sakafon-jaza ary hihena ny tahan’ireo zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo.

Fenohasina R