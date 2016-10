Encore plus de consultations. Le nouveau code minier ne devrait pas encore être pour cette année. Le ministre auprès de la présidence chargé des Mines et du pétrole, Ying Vah Zafilahy, a annoncé, hier, que les travaux de consultation devront encore se poursuivre, et le projet de texte ne devrait pas être soumis au Parlement avant l’année prochaine.

« Le code minier n’est pas une finalité, c’est une étape par laquelle nous devons passer pour améliorer l’environnement des investissements miniers et les retombées du secteur sur la société », a déclaré le ministre hier, en marge de la célébration de la Journée de l’unité allemande.

À entendre Ying Vah Zafilahy, les travaux de consultation devront encore se poursuivre et concerneront le plus grand nombre d’acteurs possibles. « Il faut que les travaux d’élaboration de ce texte soient les plus inclusifs possibles », a-t-il insisté. « Quitte à ce que l’on attende l’année prochaine pour le faire passer », a-t-il ajouté.

De nombreux ateliers de consultation ont déjà été faits, mais le ministre se dit prêt à « accueillir à bras ouverts » tous ceux qui auraient encore des suggestions. Lui-même dit avoir des idées qui n’ont pas encore été examinées et qui, à l’entendre, gagneraient à l’être. « De nombreux points doivent être changés dans le texte actuel », souligne-t-il, rappelant les grandes lignes des modifications à apporter.

La superficie des carrés, le principe « premier arrivé, premier servi » propice à la prolifération des spéculations, le taux des redevances minières ainsi que la répartition desdites redevances et ristournes aux différentes collectivités figurent, entre autres, parmi les sujets à examiner dans le prochain code minier.

Annoncé plusieurs fois imminent et attendu depuis plus d’un an, le nouveau code minier devra donc encore attendre. Avec la baisse du cours des matières premières, son adoption ne semble plus aussi urgente.

Bodo Voahangy