La loi de la jungle à Ambahy Nosy Varika. Deux personnes ont été lynchées à mort par le fokonolona tandis que six autres ont été séquestrées. C’est une série de cambriolages suivie d’incendies criminels, perpétrée aux mois d’octobre et novembre qui a viré en chasse à l’homme meurtrier.

Soupçonnés d’en être les auteurs, quatre individus sont, depuis, en cavale, et demeurent à ce jour introuvables. Mercredi et jeudi, un groupe d’individus s’en est pris à six membres des familles des suspects. Ces derniers ont été séquestrés dans un magasin de stockage de récolte. Informé de la situation, le commandant de la compagnie de la gendarmerie à Nosy Varika s’est dépêché sur les lieux avec des éléments armés.

Arrivés sur place, avant-hier soir aux alentours de 21 heures, la gendarmerie a procédé à la libération des six otages. N’ayant pas pour autant fait machine arrière, le fokonolona a poursuivi la traque des quatre fugitifs. Appré­hendé hier vers 2 heures du matin, l’un d’eux a été tabassé à mort. Un individu qui l’accompagnait a partagé son sort tragique.

