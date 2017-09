Profiter de la navigation pour découvrir des lieux paradisiaques aux alentours de l’Île aux Parfums. C’est La Grande Régate de Nosy Be.

Le signal de départ sera donné à 13 h précises, ce samedi, pour la vingtaine de bateaux au port de Cratère de Nosy Be pour rejoindre la baie des Russes en un temps record. Diverses embarcations comme la goélette, le monocoque, le catamaran, le hobbie cat ou le boutre, et même des pirogues participeront joyeusement à cette course fraternelle marine avec des gens de toutes les nationalités. Des Belges, des Sud-Africains, des Italiens, des Anglais, des Américains, des Français et des Malga­ches partageront cette aventure.

« Faire une traversée tous ensemble est un vrai bonheur. Cette fois-ci, avec “Sahondra” mon petit bateau de sept mètres, j’embarquerai huit enfants malgaches, de 8 à 12 ans, pour qu’ils puissent partager cette expérience. Peu importe si on arrivera premier ou dernier. L’essentiel pour nous, c’est de participer », avoue Fréderic Quehen, un inconditionnel de La Régate de Nosy-Be depuis sa première édition.

Des bateaux de touristes de passage à Nosy Be se joindront aussi à l’aventure pour goûter à cette ambiance particulière. La traversée durera environ quelques heures.

Vent en poupe

Le soir même dans la baie des Russes, après l’annonce des résultats de la première manche représentant l’aller, un dîner autour d’un feu de camp, suivi d’un concert live acoustique d’un groupe malgache, attendra les participants.

Le lendemain matin, les équipes s’affronteront aux jeux de plage puis prendront le départ de la deuxième manche à 13 h sur la baie des Russes pour rejoindre le port de Cratère. Le vainqueur de cette édition sera proclamé dimanche vers 18 h, dans une ambiance festive autour d’un repas à La Marina avec Antonio Guitar, un groupe local de Nosy Be, à l’animation. Une bague de la bijouterie TaMarin appelée « alliance du soleil » et dessinée par Sylvain Subervie fera partie du lot du gagnant.

« Le nombre de bateaux participant à La Grande Régate de Nosy-Be ne cesse de croître chaque année depuis la première édition, synonyme qu’elle a le vent en poupe », a souligné Isabelle Leclercq, responsable au Yacht Club Nosy-Be, organisateur de l’événement qui a vu le jour en 2000 à l’initiative de Gilles Saliba et Geneviève Larcher, tous deux propriétaires de bateaux et résidents à Nosy Be.

Ricky Ramanan