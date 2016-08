Pendant cinq jours, l’ile aux Parfums vivra sous la douceur de la musique classique. Des artistes nationaux comme étrangers se relaieront pour initier le public.

La grande salle du restaurant Vanilla Hôtel & Spa a abrité hier, la soirée d’ouverture de la 3e édition du Festival international de la musique classique, baptisé « Nosy Be Symphonies » qui ne prendra fin que samedi. Le ton est donné vers 19h30, dans la salle déjà remplie d’invités, malgaches et étrangers, jeunes et adultes. En particulier des lycéens qui, malgré leur attachement au rythme traditionnel « salegy», commencent timidement à apprécier la musique classique. Ce, grâce à l’initiative du Comité d’organisation d’activités culturelles, COAC.

Pour cette troisième édition, l’endroit a eu le privilège d’accueillir des artistes prestigieux et talentueux tant nationaux qu’internationaux. Parmi eux, la célèbre pianiste classique belge et marraine du festival, Elzibieta Dedek, les deux saxophonistes belges Rhonny Ventat et Laurent Meunier, ainsi que deux femmes du milieu médical qui ont suivi parallèlement l’enseignement classique de la musique, Suzanne Vercheval et Anne Verlaine.

La première apparition d’un groupe mauricien de musique baroque dénommé L’ensemble « 415 » signifie que cette édition est « éblouissante, éclatante et innovante ». « Les performances de tous ces artistes permettront de renforcer la beauté de l’ile de Nosy Be et d’apprécier, par la même occasion, sa population chaleureuse et pacifique », indique Alix Verhaegen, président du COAC.

Classique d’amour

Côté malgache, de nouveaux jeunes talents, sortant de grandes représentations, se sont relayés sur scène pour dévoiler un répertoire et un programme riches et variés. Ils sont venus avec l’esprit du festival. Citons des grandes voix de la capitale, telles Natacha, Rindra, Fitah, Lova, Dominique… qui ont interprété « Les feuilles mortes », une histoire d’amour qui invite au voyage dans les îles de Mosaïque. Sans oublier les « voix de Nosy Be » représentées par Tiana… Les musiciens à cordes tananariviens issus de Mozartiana et le quintette d’hommes ont surpris l’assistance.

Pour sa troisième édition, le festival s’offre un hymne, écrit et composé par Parany Ramaromisa, guitariste-auteur-compositeur, issu d’une famille de musiciens,. Cet auteur malgache a mis son choix sur des textes poétiques tout en interprétant l’histoire et l’évolution du festival. Pour clôturer, ce premier concert nocturne, son œuvre a été entonnée par tous les artistes participants au Nosy Be Symphonies. Et une salve d’applaudissements a fait vibrer la salle de Vanilla Hôtel.

À tout seigneur tout honneur, le préambule a été donné par la marraine du Nosy Be Symphonie. Pour l’ouverture du festival 2016, elle a joué le « Concerto de Varsovie» de Richard Addensel, écrit pour le film « Dangerous Moonlight ». Ce film décrit notamment l’amour d’un pilote anglais pour une journaliste polonaise en 1941.

Elzibieta Dedek a enchainé en se faisant accompagner par deux grands saxophonistes belges qui ont déjà fait le tour du monde et qu’elle a invités. Ces derniers ont aussi joué en hommage à un célèbre harmoniciste belge qui vient de disparaitre. Rhonny Ventat, lauréat de nombreux prix musicaux, et Laurent Meunier, diplômé du Conservatoire de Liège, ont joué en hommage à ce Belge qui est nominé « Baron» par l’Allemand.

Surprise par l’article qui décrit la vie du défunt, le pianiste belge a tenu à remercier particulièrement l’Express de Madagascar qui a fait cette publication.

Raheriniaina