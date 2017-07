Le président de la Répu­blique Hery Rajaonari­mam­pianina, s’est de nouveau rendu à Nosy Be, pendant le week end, pour constater l’effectivité du projet d’envergure « Ravinala Airports ». Il s’agissait exactement d’une visite du chantier effectuée dans le cadre des projets visant à doter la Grande île des infrastructures modernes, dont la réalisation est placée sous la tutelle du ministère auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement et du ministère du Transport et de la météorologie.

Dès son arrivée à l’aéroport, le chef d’État, accompagné de quelques membres du gouvernement, de parlementaires et des constructeurs, a pris un autobus pour faire un tour de piste lui permettant de constater l’état actuel de la piste et la vétusté de l’aéroportuaire de l’île aux parfums qui figure pourtant parmi les premières destinations touristiques du pays.

« L’importance stratégique de la desserte d’Antananarivo en tant que capitale est naturelle et justifiée, d’où les travaux. Cependant la desserte aérienne de Nosy Be revêt également une importance stratégique. Nous devons accorder la même importance à chacun, indépendamment de leurs tailles respectives, et atteindre sur les deux plateformes le niveau de service qui est la norme internationale », a expliqué Vincent Devauchelle Directeur Général de la société Ravinala Airports, concessionnaire de ces deux aeroports.

Projet ambitieux

Comme à Ivato, l’aéroport international de Fascène, Nosy Be bénéficie aussi de la rénovation du terminal existant. Selon les explications, les travaux attendus porteront d’une part sur l’augmentation de la capacité d’accueil, l’aménagement des zones commerciales et la réfection de façades, et d’autre part la confrontation de la piste indispensable pour assurer la sécurité des passagers et l’attractivité de l’aéroport de Nosy Be par les nouvelles compagnies internationales et les touristes.

Pour réaliser ce projet ambitieux, l’État a fait appel au consortium regroupant l’Aéroport de Paris Mana­gement, Bouygues Bâtiment International, Colas Mada­gascar et Meridian Africa. Il aura pour mission de mettre aux normes et de gérer de façon optimale, pour une durée de 28 ans, les aéroports d’Ivato et de Fascène Nosy-Be.

En premier lieu, les travaux consistent à renforcer la piste longue de 2 300 m et son réseau hydraulique qui seront finis avant la fin d’année. Cette piste pourra ainsi accueillir tous les avions standards long courrier.

« C’est un grand chantier structurant car l’aéroport est le socle de toute connectivité. Les touristes entrent par cette porte, c’est pour cela que nous voulons transformer l’image de Nosy Be parce qu’elle est la vitrine du tourisme à Mada­gascar », a lancé le Président, lors d’une cérémonie organisée à l’extérieur de l’aéroport ayant vu la présence des personnalités politico-administratives de Nosy Be et de la région Diana.

Profitant de cette occasion, il a lancé une pique à l’endroit de ceux qui veulent reculer. « Nous nous tournons désormais vers l’avenir car le passé n’est plus le passé », a-t-il encore martelé.

Raheriniaina