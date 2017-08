Le ton a été donné, hier, à la Vanilla Hôtel & spa. Pour la première soirée de « Nosy Be Symphonies », l’accordéon diatonique a été mis en avant.

Le petit bébé« atypique » de Nosy Be s’affirme et se consolide. L’affluence augmente et l’organisation s’améliore. Pour la première soirée de ce festival de musique classique, tous les artistes se sont relayés sur scène pour dévoiler un programme et un répertoire riches et variés, malgré la fatigue due au mauvais état de la route Antananarivo-Nosy Be.

Après le speech et la présentation du festival et des artistes par Jean-Louis Salle, co-fondateur de l’évènement et secrétaire général du comité d’organisation COAC, la prestation d’un jeune pianiste de la capitale, Sandy Andrianaina Rajaofetra, a débuté la première soirée nocturne. L’incontournable marraine du festival, la pianiste Elzbieta Dedek, lui a succédé. Comme à chaque édition, elle a joué de son répertoire habituel comportant les œuvres de Chopin. Elle a fait cette apparition en tant que marraine qui a veillé au bien-être des invités et des musiciens. Fidèle au piano, elle a su donner l’appétit au public avec le Waltz de Chopin.

Côté artistes et programmation, le COA a voulu mettre en avant un instrument inédit pour la musique classique, qui est l’accordéon diatonique. Bien connu à Madagascar, il a été présenté à travers l’artiste international Jonathan de Neck, un diplômé du Conservatoire Royal de Liège. Accompagné par le pianiste et compositeur Vincent Rouard, il a montré que l’accordéon n’est pas que populaire, il trouve complètement sa place dans la musique classique. Les deux personnes qui ont travaillé pour la fusion du piano et de l’accordéon, sont venues au Nosy Be Symphonies grâce à Elzbieta Dedek.

Musique baroque

Pour la troisième fois, les Mauriciens de musique baroque sont aussi présents avec « l’ensemble 415 ! » enrichi d’une année de perfectionnement en Chine pour plusieurs de ses membres. Lors de la soirée, le groupe, composé de sept musiciens dont quatre femmes violonistes, a joué les morceaux « My way » et « Pirate des Caraïbes ».

Côté malgache, beaucoup de musiciens talentueux ont travaillé dur en vue de ce festival. Rejoignant les habitués, lors de la soirée, un quarto de saxophonistes appelé LMM Saxophone Quartet a aussi surpris les invités du Vanila Hôtel & spa. Il s’agit de la famille By Ramaroson. C’est la découverte de la 4e édition et la salve d’applaudissements du public en a été la preuve.

Citons également l’orchestre à cordes Mozartiana, l’ensemble vocal Cantiamo qui regroupe les plus belles voix de Madagascar, ainsi que la voix d’or de Nosy Be qui comprend Tina, Rojo et Stephanela. Ces dernières ont interprété les morceaux en anglais et malgache « No loves for me » et « Vorombazaha » de Patsy.

Raheriniaina