La première édition dévoile de plus en plus son prestige et la richesse de son contenu. « Nosy Be Jazz Festival » a convié les sommités de l’ile à se joindre à lui ce week-end.

S’affirmant comme une scène singulière de plus dans l’agenda culturel de Nosy Be, le jeune festival de jazz qu’est « Nosy Be Jazz Festival » continue pas à pas à conquérir son public. Porté à bout de bras par l’association « Nosy Be Jazz Festival Organisation Comitee » (NBJFOC), le festival a ainsi essentiellement visé un public de prestige tout au long du week-end, avec ses soirées VIP toutes aussi rythmées qu’enchanteresses.

Dans la soirée du samedi, le luxueux hôtel Ravintsara a accueilli les artistes du « Nosy Be Jazz Festival », avec à l’affiche ni plus ni moins que la crème des artistes qui y participent. Le Malagasy Guitar Masters a ouvert le bal avec le guitariste nomade Teta, et le fameux Chrysanto avec ses mélodies respirant le vent du Sud, avec lesquelles douceur et poésie se conjuguent.

Le NBJFOC se composant de la maison de production Sunny Live Music et de l’opérateur touristique Za Tours, chaque concert est à chaque fois l’occasion pour le public d’entreprendre une épopée musicale inédite aux côtés des artistes. D’entrée, Teta et Chrysanto ont transcendé à deux les mélomanes présents au Ravintsara avec les rythmes du terroir malgaches, armés exclusivement de leurs guitares.

Les musiciens du Jazz Club du Cercle Germano-Malgache (CGM) ont repris le flambeau par la suite, se redécouvrant avec leur sensibilité et cette passion intarissable pour le jazz qu’ils ont en commun.

Génération talentueuse

Ils sont près d’une bonne dizaine de jazzmen en tout, composé de Mampionona Rakotonarivo au chant, Lova Bil Rakoto­malala et Josia Rakoton­dravohitra à la batterie, Joro Rakotozafiarison à la guitare, Tonny Mahefa Andriambololona à la basse, Naly Rakotondrabe, Njakanirina Rakotonirainy et Harris Mananjara au piano, ainsi que Andry Michael Randriantseva au trombone et à la basse également.

La crème de la crème du fameux club de jazz du CGM a ravi et charmé l’auditoire du « Nosy Be Jazz Festival » à chacune de ses prestations. De véritables coups de cœur pour le public du festival, ces jeunes jouent aussi bien le jazz qu’ils en vivent chaque note. C’est sans doute d’ailleurs pour cela que l’illustre Lalatiana elle-même loue leur talent sur scène, ces jazzmen qui se sont plu à l’accompagner tout au long de la soirée. De son hymne personnel « Avelao » à ses titres inédits comme « Ange et démon », où un soupçon de blues enjoué se marie avec du jazz mélodique, transcende les fans de tous âges de la chanteuse.

Le festival convie le public à faire le tour de l’ile parfumée et hier soir, c’était au tour du somptueux Nosy Be Hôtel de l’accueillir avec le duo Stéphane Belmondo et Jacky Terrasson. Une fois de plus, le Jazz Club CGM était de la fête et s’est plu à partager à travers une communion musicale exclusive avec ces deux pointures du jazz international. Le duel au piano de Jacky Terrasson et Njakanirina Rakotonirainy a particulièrement subjugué les férus de jazz présents.

Le « Nosy Be Jazz Festival » atteindra son apogée ce jour sur la scène du Libertalia Green Park, où se retrouveront tous les artistes et festivaliers, mais aussi des talents locaux comme Maitre Hiary et Ludovic, mais surtout les jeunes femmes de l’association Ravinala de Marodoko. Le festival a, au fil des jours, su se révéler comme un carrefour musical accompli.

Andry Patrick Rakotondrazaka