Reconnaissance internationale. La cérémonie de remise du certificat ISO 9001 version 2015 à la Polyclinique d’Ilafy s’est tenue dans les locaux du centre hospitalier à Ilafy Avaradrano, hier, et ce, en présence du représentant du ministère de la Santé publique, de celui de l’ordre des médecins et des représentantes de l’Afnor Mada­gascar et océan Indien.

Selon Jacques Schmidt, directeur général de cet établissement hospitalier, « Ce certificat a été décerné en récompense aux gros efforts fournis par les 260 membres du personnel de l’établissement, dont 110 médecins et paramédicaux. Ces efforts ont permis à cet

établissement hospitalier de bénéficier d’un grand professionnalisme, constaté par les visiteurs, patients et accompagnants qui y viennent régulièrement », a-t-il poursuivi.

Selon toujours ce directeur général, la Polyclinique d’Ilafy a pu satisfaire les cinq points requis par l’audit de certification, dont le respect de la déontologie médicale, le respect de la prise en charge des patients, la sécurité des installations sanitaires et le confort de ces installations. « En outre, des formations ont été dispensées en vue de la compétence du personnel dont une formation à La Réunion pour le personnel malgache », poursuit-il.

L’établissement comprend aussi, outre la Poly­clinique d’Ilafy, une polyclinique annexe à Behoririka et un poste médical avancé à l’aéroport international d’Ivato. « L’obtention de cet ISO permet à l’établissement de s’ouvrir plus à l’international, que ce soit pour les patients, les visiteurs ou les accompagnants. Et toute société qui exige ce certificat pour être satisfaite, au niveau national ou international », explique Rahaingolalaina Razafi­mahandry.

Fanomezana Rasolomahery