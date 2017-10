SGS Madagascar dispose d’un laboratoire certifié ISO/CEI 17025. Il évite les tests et les contrôles de qualité coûteux à l’extérieur.

Grands pas. SGS Madagas­car est l’une des sociétés à avoir réalisé des efforts en normalisation de qualité dans le secteur textile. Elle constitue une référence internationale dans l’inspection, le contrôle, l’analyse et la certification dans divers domaines voués à l’exportation. Son laboratoire de contrôle textile, opérationnel depuis 2013, s’est vu certifier ISO/CEI 17025 par SADCAS, un organisme

d’accréditation, ayant déjà émis près de quatre vint cinq certificats dans dix pays membres de la SADC. Le laboratoire est dit être le premier accrédité par SADCAS, dans le domaine textile et dans tout le pays.

La cérémonie officielle de remise du certificat d’hier a été une occasion pour SGS Madagascar d’ouvrir son laboratoire de contrôle textile aux représentants du secteur public, celui du privé et aux parlementaires.

« Madagascar constitue un pôle de production incontournable de vêtements pour enfants, par exemple », explique Cédric Catheline, directeur général de SGS Madagascar. « Une panoplie de clientèle internationale exige des normes telles que la résistance au frottement, au lavage, des tissus non allergisants ou encore la non décoloration des tissus, une fois passés au lavage », ajoute-t-il.

L’ISO/CEI 17025 établit des exigences générales de compétence de laboratoire. C’est également une norme destinée à être respectée par des laboratoires qui élaborent leur système de management pour la qualité et les activités administratives et techniques.

Accroissement

Le laboratoire de SGS Madagascar peut effectuer presque tous les tests mécaniques, suivant différents standards, ainsi que la plupart des tests chimiques, comme les tests d’allergènes. Ces tests ne pouvaient se faire qu’à Maurice auparavant. « De nombreuses sociétés ou entreprises franches en textile possèdent des laboratoires mais pas toujours aux normes requises en exportation », reconnaît Séraphin Razafimahafaly, directeur du bureau des Normes de Madagascar, du ministère du Commerce et de la consommation. Alors que la demande accroît.

« De grands groupes, comme Mac Donald, recherchent pas moins de cent mille pièces de vêtements de travail pour ne citer que cet exemple », éclaire Eva Razafimandimby, directeur exécutif du GEFP (Groupement des entreprises franches et partenaires). « Toujours est-il que ce ne sont pas toujours les normes qui empêchent l’accès à certains marchés », précise-t-elle. Le nombre d’entreprises franches s’élève actuellement à cent trente-sept dans le pays, dont la quantité moyenne d’unités exportées est de dix mille. « Un créneau à saisir pour les opérateurs privés afin d’améliorer le rang de la Grande île en Afrique subsaharienne en matière d’exportation, qui vient après Lésotho, Kenya et l’île Maurice », a-t-elle fait savoir.

Mirana Ihariliva