La société Continental-Auto et la société HavaMad, deux entreprises appartenant au groupe Viseo, viennent de recevoir respectivement les certifications ISO 9001 et ISO 22000, vendredi soir. C’est aux termes de près d’un an de mise en place ainsi que de deux jours d’audit que les deux sociétés ont pu prétendre à ces certifications.

Continental-Auto a ainsi, durant cette période, consolidé ses acquis en management qualité pour le service après-vente pour prétendre être aux normes de l’ISO 9001. « La préparation de l’entreprise, en vue d’atteindre ces normes, aura été un défi majeur pour toute l’équipe. Il a fallu imposer la qualité comme étant un état d’esprit et perpétuer cette vision au-delà de cette certification », souligne Sata Rama­natsoa directeur qualité.

Il en a été de même de la société HavaMad qui a reçu une certification ISO 22000 en système de management de la sécurité des denrées alimentaires, dont l’activité principale se concentre sur la transformation de fruits en valorisant la qualité des produits malgaches à l’international. « Les deux sociétés ont fourni l’effort nécessaire afin de se conformer à ces normes internationales, mais il est à préciser que ces certifications constituent le franchissement d’une étape et non une finalité en soi », conclut Daniel Julie, Regional Business Manager de la Société Générale de Surveillance (SGS) qui a attribué ces ISO 9001 et 22000. Dans cette même étape de normalisation, les sociétés Ocean Trade et Izyrent, toutes deux appartenant au groupe VIseo, effectuent les démarches nécessaires afin d’obtenir cette reconnaissance internationale.

Harilalaina Rakotobe