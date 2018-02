La deuxième conférence sur les investissements stratégiques dans le Nord de Madagascar se tiendra incessamment. Sollicitation à l’exploitation de potentiels.

Profiter. L’exploitation de l’Agri-business et du Tourisme dans les régions Diana et Sava veulent bénéficier de la mise en place d’une des trois Zones économiques spéciales (ZES) que l’État veut développer dans le Nord pour tirer encore plus la croissance des pôles économiques du pays. « Les opportunités d’affaires se révèlent évidentes et feront de la Diana et de la Sava, le centre névralgique de l’économie du pays », assure Freddie Mahazoasy, un fervent initiateur de la conférence internationale sur les investissements stratégiques du Nord de Madagascar, hier à l’hôtel San Cristobal Ivato. La seconde conférence du genre se tiendra alors du 20 au 23 février à Anta­nanarivo et les 24 et 25 février à Antsiranana. « Les investisseurs nationaux et internationaux sont incités à se manifester à travers cette conférence internationale. Les potentialités y seront présentées tout en ciblant les secteurs qui véhiculeront le développement durable de ces régions », ajoute-t-il encore. Quelques possibilités ont ainsi été présentées telles que la création d’un nouveau port en eaux profondes dans une baie naturellement protégée, l’extension de l’aéroport qui soutiendra le tourisme, l’immobilier ou encore l’exploitation de produits agricoles typiques de ces régions du Nord.

Enjeux

Les investisseurs sont également incités à s’intéresser à la création de centres de formation professionnelle et dans le développement du secteur du service. Le contexte énergétique est assez attrayant comme le potentiel en hydroélectricité de 93, 7Mw, celui de l’éolien à 7, 5 à 9m/s à 50 m de hauteur à Nosy be, Vohémar, Cap Diégo, Sambava, Antsirabe Nord ou encore Marambato. La culture d’oignons occupe 2% de la surface nationale. Les produits de renommée internationale comme la vanille, l’ylang ylang, le cacao, la canne à sucre ou encore le maïs, sont à développer et à professionnaliser. À la pointe de la Grande île, le plateau d’Andrakaka est géographiquement bien situé entre l’Afrique et l’Asie et se trouve sur la «nouvelle route de la soie». Mais des appréhensions sur l’état des infrastructures routières ont été soulevées lors de la conférence de presse d’hier. « Quid de la route quasiment impraticable reliant Ambilobe et Vohémar ou encore la RN6, notamment entre Mampikony et Antsiranana ? », a demandé l’assistance.

Freddie Mahazoasy s’est montré confiant car en tant que vice-président de l’assemblée nationale, il est bien placé pour confirmer que l’appel d’offres pour les travaux de réhabilitation de la portion Ambilobe- Vohémar a déjà été attribué mais qu’il attend avec beaucoup d’usagers d’ailleurs, la concrétisation des annonces de financement en décembre dernier destiné aux travaux de réhabilitation de la RN6 et la RN13 par la Banque européenne d’investissement.

Mirana Ihariliva