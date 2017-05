Les fidèles catholiques malgaches doivent encore patienter pour voir le quatrième Cardinal malgache. Aucun nom malgache ne figure parmi les cinq nouveaux cardinaux désignés par le Pape hier.

Toujours pas de nom malgache. Le pape François a annoncé, hier matin, lors d’une prière place Saint Pierre, la nomination de cinq nouveaux cardinaux au prochain con­sis­toire prévu le 28 juin.

Parmi les nouveaux cardinaux désignés, il n’y a aucun nom malgache. Depuis la disparition subite du cardinal Armand Gaetan Raza­findratandra le 10 janvier 2010, les fidèles catholiques espéraient entendre un nom malgache parmi les mem­bres du collège des cardinaux.

La visite du numéro deux du Saint Siège dans le pays, au mois de janvier, a ranimé cet espoir parmi les fidèles malgaches. Les observateurs ont avancé que ce sujet figurerait dans les coulisses de son séjour. Mais la désignation d’un cardinal relève du pouvoir discrétionnaire du souverain Pontife.

Jusqu’ici, ni le pape Benoît XVI, ni le pape François n’ont encore choisi un nom malgache parmi ses « conseillers ». Les chrétiens devront encore s’armer de plus de patience pour voir leurs vœux se réaliser.

Non loin de chez nous, les quelque trois cent mille fidèles catholiques de l’île Maurice se sont réjouis de l’élévation au rang de Cardi­nal de l’archevêque de Port Louis, Monseigneur Maurice Piat, en novembre 2016. Si les fidèles commencent à s’interroger, il n’y a que le Pape pour savoir quand il désignera un cardinal malga­che et pourquoi il ne l’a toujours pas fait.

Qualités et rôles

« Avec ou sans Cardinal, la vie de l’Église fonctionne comme elle est. Cela ne nous empêche pas d’aller encore plus de l’avant dans l’Évangélisation du pays. Qu’ils soient Mauricien, Italien ou d’autres nationalités, ce sont de hauts dignitaires de l’Eglise. Ils œuvrent pour le bon fonctionnement de l’Eglise universelle au côté du souverain Pontife », avait réagi un prêtre après l’annonce d’un consistoire au mois de novembre.

En effet, les cardinaux sont choisis par le Pape en tant qu« hommes remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires ».

À part la charge d’élire le Pape en cas de vacance du siège Apostolique, « les cardinaux assistent celui-ci dans la conduite de l’Église », explique le site pro-catholique La Croix à propos du rôle d’un Cardinal. « Le Pape les réunit en « consistoire » ordinaire ou extraordinaire. À l’occasion de la nomination de nouveaux cardinaux ou pour réfléchir sur des sujets concernant l’Église, s’y retrouvent les cardinaux dits « de » Curie », qui occupent des fonctions dans le gouvernement du pape (préfets de Congrégation ou présidents de Conseils pontificaux), et des cardinaux dits « résidentiels », archevêques de diocèses importants du monde entier. Ces derniers sont, par ailleurs, « consulteurs » des Congré­gations romaines et participent à leurs assemblées générales », continue d’expliquer le site.

Les nouveaux cardinaux désignés proviennent de quatre continents : un d’Asie, un d’Afrique, un d’Amérique centrale et deux d’Europe. Ils sont tous âgés de moins de 80 ans. Ils seront donc électeurs en cas de conclave.

Lova Rafidiarisoa