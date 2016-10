Alors que le pape François nommera dix-sept nouveaux cardinaux au cours du prochain consistoire, le 19 novembre, Madagascar ne figure pas dans la liste, au contraire de Maurice. Le poste de cardinal est vacant depuis la mort de Armand Gaetan Razafindratandra en janvier 2010. Le Vatican aurait-il oublié les dix millions de catholiques ?

L’Église catholique à Madagascar est-elle dans les oubliettes aux yeux du Vatican Au terme d’une messe dominicale célébrée place Saint Pierre hier, le Pape François a annoncé la nomination de nouveaux cardinaux au prochain consistoire prévue le 19 novembre.

La liste de ces nouveaux princes de l’Église ne comprend pas encore de prélat malgache. Alors que non loin de chez nous, l’Eglise mauricienne vient d’avoir le deuxième cardinal de son histoire. À 75 ans, Mgr Maurice Piat, archevêque de Port Louis sera élevé au rang de Cardinal au prochain consistoire. Dans cette petite île de l’Océan indien, les quelques trois cent mille fidèles catholiques se sont réjouis de cette nouvelle. Tout comme leurs dirigeants politiques.

La disparition subite du Cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra le 10 janvier 2010 a laissé vacante la place occupée par un Malga­che. Les fidèles de l’Église catholique attendent avec impatience le nom du quatrième Malgache chargé de conseiller le Souverain Pontife, mais cette attente reste jusqu’ici vaine. « Avec ou sans Cardinal, la vie de l’Eglise fonctionne comme elle l’est. Cela ne nous empêche pas d’aller encore plus de l’avant dans l’Évan­gélisation du peuple malgache. Qu’ils soient Mauricien, Italien ou d’autres nationalités, ce sont des hauts dignitaires de l’Eglise. Ils œuvrent pour le bon fonctionnement de l’église universelle au côté du Souverain Pontife », réagit un prêtre.

Pour certains observateurs de la vie politique, la crise politique du 2009-2013 avait empêché le Saint-Siège de promouvoir un homme d’Eglise malgache à la dignité cardinalice. D’autant plus que la crise politique a entraîné Madagascar dans un isolement diplomatique.

Octogénaire

« De par le statut du cardinal, la création d’un prélat malgache à ce rang pourrait être interprétée comme étant une reconnaissance officielle du régime de fait. Même si sur place, tout le monde connaît la position de l’Église à Madagascar durant la Transition », avance un membre de la société civile. Les fidèles catholiques espèrent pourtant attendre un nom malgache parmi les membres du Collège des Cardinaux. Ni Benoît XVI, ni François n’ont pas encore choisi le successeur du Cardinal Razafindratandra. Les catholiques malgaches devront encore faire preuve plus de patience pour voir leurs vœux se réaliser.

Sur ces 13 nouveaux cardinaux, trois proviennent d’Europe, trois de l’Amérique Latine, trois des Etats-Unis, deux d’Afrique et deux d’Asie. Les quatre autres religieux élevés au rang de cardinaux à cette occasion sont d’anciens évêques et archevêques ayant tous dépassé les 80 ans, à l’exception, assez rare, du simple prêtre albanais Ernest Simoni, qui aura 88 ans le 18 octobre. En effet, les cardinaux sont choisis par le Pape en tant qu’« hommes remarquables par leur doctrine, leurs mœurs, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires ».

À part la charge d’élire le Pape en cas de vacance du siège Apostolique, « les cardinaux assistent celui-ci dans la conduite de l’Église », explique le site pro-catholique La Croix à propos du rôle d’un Cardinal. « Le Pape les réunit en « consistoire » ordinaire ou extraordinaire. À l’occasion de la nomination de nouveaux cardinaux ou pour réfléchir sur des sujets concernant l’Église, s’y retrouvent les cardinaux dits « de » Curie », qui occupent des fonctions dans le gouvernement du pape (préfets de Congrégation ou présidents de Conseils pontificaux), et des cardinaux dits « résidentiels », archevêques de diocèses importants du monde entier. Ces derniers sont, par ailleurs, « consulteurs » des Congré­gations romaines et participent à leurs assemblées générales », continue d’expliquer le site.

Lova Rafidiarisoa