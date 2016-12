Isan’ireo sekoly voatohana ara-pitaovana informatika ao anatin’ilay tetikasa «écoles numérique» andiany fahatelo ny CEG Ambohipo. Amin’ ity andiany fahatelo ity dia hahatratra telopolo ireo sekoly hisitraka an’izany. Tamin’ ny taona 2014, dia efa sekoly miisa 58 no nahazo ny anjarany. «Tablettes 50» sy fahitalavitra iray miampy «vidéo Projecteur» iray no natolotra ny CEG Ambohipo, omaly, ho fampiharana an’io tetikasa io. «Mivelatra kokoa ny ankizy ary manampy ny boky eo am-pelantanana ny fisian’ireo fitaovana ireo», hoy ny talen’ny sekoly Ranivomiarisoa Veromanitra.

«Manana ny olany ihany ny sekoly, eo ny fotodrafitrasa, ny tsy fahampian’ny dabilio» hoy hatrany ny talen’ny sekoly. Nifanandrify indrindra tamin’ ny andro iraisam-pirenena ho an’ny filatsahana an-tsitrapo moa izao hetsika izao ka mpiasan’ny Orange Madagascar maro no tonga teny an-toerana nampianatra sy nanofana ireo mpampianatra sy mpianatra ny fampi asana ireo fitaovana ireo.

Fenohasina Raharimalala