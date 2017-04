Nivo Ratiari­son, ancien directeur du cabinet du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions (MCRI), ainsi que Simonette Claudine Raharimalala, alors responsable commercial et marketing de l’Office la Radio et Télévision publiques de Madagascar (ORTM) ont été condamnés à cinq ans de travaux forcés à l’issue d’un procès tenu ce jour dans la salle 4 au palais de Justice à Anosy. Les trois autres accusés ont été acquittés au bénéfice de doute.

Ils sont poursuivis pour des affaires de détournements de fonds et de biens mêlés d’abus d’autorité aux préjudices de de l’ORTM. La somme s’élève à près de 360 millions d’ariary qu’ils auraient manipulée. Par ailleurs, ils sont inculpés, pour usage de faux, en écriture sur deux chèques dont les montants respectifs sont de 24 millions d’ariary et de 3,5 millions d’ariary.