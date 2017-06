Une interview de Nicolas Dupuis vient d’être publiée sur la chaîne Youtube « Photos Sport 03 ». Le sélectionneur de l’équipe nationale de football y évoque notamment les objectifs pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, qui débutent ce vendredi. « On est dans le groupe du Sénégal, de la Guinée Equatoriale et du Soudan. Le Sénégal me paraît très costaud. On vient de passer à la 97è place au classement mondial de la FIFA. Le Sénégal occupe la 40è position. Ça va être compliqué. Cependant, il y a quelques temps, Madagascar avait partagé les points d’un match nul avec le Sénégal. Je me dis donc pourquoi pas. La deuxième place du groupe peut aussi être qualificative et c’est cette place qu’il faut qu’on vise. Et ça commence par un premier bon résultat contre le Soudan », a-t-il lancé.

Les Barea sont déjà sur le territoire soudanais depuis lundi. Ils ont trois jours pour préparer cette première sortie, dans le groupe A de ces qualifications de la CAN 2019. Ils affronteront les Soudanais, ce vendredi à 22h.

Nicolas Dupuis a également évoqué les péripéties de cette rencontre, dans son interview. « On a voulu monter une équipe très homogène. Par rapport au Soudan, qui dispose de joueurs très physiques, très grands et très agressifs, on ne peut pas aller avec des petits gabarits. Il faut trouver un équilibre dans l’équipe. On a appelé des joueurs très connus comme Faneva Ima, Dada et autres… Anicet et Bôlida viendront plus tard. On a des joueurs de qualité qui ont fait leur preuve auparavant, en décrochant quatre victoires de rang dernièrement », a-t-il souligné.

Nicolas Dupuis est arrivé à la tête de la sélection malgache au mois de mars. Il avait déjà tâté le terrain depuis plusieurs mois. Et bien évidemment, il a sympathisé avec tous les acteurs du ballon rond dans la Grande île, autant les joueurs que les autres membres du staff technique et les dirigeants fédéraux.

Haja Lucas Rakotondrazaka