La bande dessinée est à l’honneur dans le cadre de ce XVIe Sommet de la Francophonie. Portés par de jeunes bédéistes, deux projets inédits sont à découvrir cette semaine.

La bande dessinée se redécouvre sous ses plus beaux jours dans la capitale, cette semaine. Se présentant comme une représentation fière et respectueuse de la jeunesse, à travers la créativité, l’imaginaire et le talent des bédéistes francophones, le neuvième art illustrera la diversité culturelle, la fraternité, le respect, dans le cadre de ce XVIe Sommet de la Francophonie. Par dessus tout, la liberté resplendit par le biais de deux projets originaux de bande dessinée. Il fait suite au projet « Libres ensemble » initié par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui s’est illustré à travers une mobilisation sur les réseaux sociaux où libre expression et engagement citoyen sont mis en avant.

Une bande dessinée collective portée par les jeunes bédéistes de l’association Tantsary et la communauté de bédéistes Gasy Bulles, voit le jour. À titre éponyme, la bande dessinée intitulée « Libres ensemble » convie les férus du neuvième art à découvrir le talent de neuf bédéistes. Avec cette œuvre, Heri Shinato, Maximus Fukuro, Mozer Ation, Raoto Andriantsoarana, Riri Krootamby, Sleeping Pop, Yves Robinson et Bary convient les lecteurs à découvrir leur perception, mais surtout leur représentation de ce qu’est « Libres ensemble ». Cette bande dessinée est à découvrir en exclusivité ce 25 novembre, au Village de la Francophonie.

« La jeunesse francophone est au cœur des priorités de la Francophonie d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi l’OIF encourage constamment le dialogue permanent entre les jeunes membres de la Francophonie », affirme Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’OIF. La contribution des jeunes sur toutes les plateformes artistiques confondues, par rapport au projet « Libres ensemble », servira ainsi à rédiger un recueil des jeunes francophones, qui sera soumis aux chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet, pour que leurs paroles soient considérées.

