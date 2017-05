La Fête des mères est particulièrement mise en avant à l’IKM Antsahavola cette année via un rendez-vous artistique

Un rendez-vous exclusivement organisé pour celle pour laquelle on éprouve à la fois un amour et un respect intarissables se tiendra pour marquer la fête des mères, cette année. Quatre jours de festivités laisseront aussi bien la part belle à l’artisanat qu’à l’art en général en hommage aux mères. « Neny tiako, fifaliako.. » rempile pour sa quatrième édition au sein de l’Ivontoeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola les 24, 25, 26 et 27 mai. Ce fameux centre culturel sera ainsi le théâtre d’une vente-exposition ainsi que de diverses manifestations artistiques qui promettent d’enchanter les visiteurs de tous âges. Destiné principalement à la gent féminine, l’événement se redécouvre cette fois-ci à travers le thème : « la mère de famille, une femme active et moderne ». Comme à l’accoutumée, ce rendez-vous entend avant tout mettre en avant la place de la femme à travers une éducation culturelle et artistique aguerrie. Toute une ribambelle d’animations est également à découvrir: des spectacles artistiques durant lesquels la musique traditionnelle, le chant et la poésie se relayeront pour émerveiller le public. Des concours pour le jeune public et un défilé de mode inédit seront également au programme.

Des mères engagées

Cette année, « Neny tiako, fifaliako… » se plaira aussi à valoriser la créativité et le courage des mères de famille, le temps d’une conférence débat. Le public aura ainsi le privilège d’entendre le témoignage de quelques mères de famille entrepreneures, artistes et engagées dans l’épanouissement culturel pour leurs proches. Le 27 mai, en particulier, à partir de 15h, l’artiste Vola Alice convie le public au partage de son vécu et de son histoire en tant qu’artiste et mère de famille. À l’occasion, elle proposera un concert inédit pour célébrer à la fois la force d’une mère et ses 40 ans de passion pour son art. « La vie d’une mère est ornée de poésie et de douces fantaisies qu’elle partage avec ses enfants. Ce sont là les choses que l’on exposera et présentera au public à l’occasion» confie-t-elle. Vola Alice sera accompagnée de Doné Andriambaliha qui accompagnera à la valiha ses textes et ses compositions empreints des doux rythmes traditionnels du terroir malgache.

Andry Patrick Rakotondrazaka