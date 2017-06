Visibilité. En communicant l’information, le ministère des Affaires étrangères a affirmé sa satisfaction. Madagascar a été élu, hier, à l’unanimité des cent-quatre-vingt-treize membres, comme vice-président de la 72e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU), qui se tiendra, en septembre, à son siège, à New-York. Ce titre sera valable durant la période de septembre 2017 à septembre 2018.

L’élection de Madagascar à la vice-présidence de l’Assemblée générale de l’ONU, survient après son endossement par le Groupe africain de New York, au même titre que le Gabon, le Ghana, le Liberia, le Maroc et le Zimbabwe. Le président de l’Assemblée générale a été également élu en la personne de Miroslav Lajcak, ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie. Les vice-présidents ainsi que les présidents des six grandes Commissions et les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité constituent le Comité Général qui dirigera les travaux de l’Assemblée Générale sous la présidence de Lajcak.

« Notre élection constitue une nouvelle marque de confiance de la communauté internationale envers Madagascar, après les efforts de lobbying diplomatique déployés par le ministère des Affaires étrangères. Le dynamisme de la diplomatie malgache poursuit son chemin. Nous devrions tous profiter, par tous les moyens, de notre visibilité pour la transformer en levier du développement », a jubilé Béatrice Atallah, ministre des Affaires étrangères. Certes, mais la nomination d’ambassadeurs ne serait pas de trop dans cette offensive diplomatique.

Andry Rialintsalama et G.F.R.