Le colloque scientifique international organisé par l’Académie malgache a fermé ses portes, hier. A l’écoute des échanges, il s’avère que l’acception d’une nation malgache reste à consolider.

Inspirer le déclic. Tel a été le but de l’Académie malgache en organisant le colloque scientifique international de ces deux derniers jours, à Tsimbazaza. Cette démarche correspond à son intérêt, connu, pour la science, pour les « choses » malgaches et la connaissance de Madagascar. Le rendez-vous a porté comme thème : « Pour l’Etat malgache : Libre, indépendant et national ».

Portant les débats sur les événements de 1947 au-delà de leur dimension historique, « ce colloque s’est proposé d’ouvrir une nouvelle piste de réflexion sur les aspects juridiques et sociopolitiques véhiculés par la proposition de loi présentée par les parlementaires malgaches de l’époque. En effet, ces derniers ont réclamé l’instauration d’un Etat malgache, libre, indépendant et national dans le cadre de l’Union française », a expliqué le professeur François Rajaoson, rapportant la synthèse des présentants et débats dans les cinq commissions du rendez-vous, hier.

A l’écoute des échanges et des opinions, beaucoup de questions se sont posées sur le sentiment du Malgache d’appartenir à une nation unique. Les intellectuels s’accordent sur la spécificité malgache qui est celle d’être attaché à Madagascar en tant que pays mais, aussi, à sa localité d’origine qu’est la terre de ses ancêtres. Seulement lorsqu’il s’agit de l’organisation, ou de la lutte pour le pouvoir étatique, il a été souvent constaté que le second attachement prend le dessus, allant jusqu’à remettre en cause la notion de nation unique.

« Le questionnement portant sur l’existence d’une nation malgache », a même animé les débats dans la commission qui s’est penchée sur le thème des « résistances et réactions vis-à-vis de la proposition d’un État national ». Durant le colloque, il a été révélé, par exemple, que c’est surtout la crainte de voir « la monarchie Merina » revenir au pouvoir, et de le monopoliser, qui aurait motivé certains à rejoindre les rangs du Parti des déshérités de Madagascar (PADESM), et non pas, réellement la volonté de collaborer avec le colonisateur.

Mauvaise posture

A notre époque, ce vacillement du sentiment d’appartenance à une nation peut motiver l’exigence d’une représentativité régionale dans les instances de gouvernance. Une situation qui fait, comme l’indique Laza Andrianirina, administrateur civil, que nos dirigeants « dirigent un territoire mais ne gouvernent que quelques places. Ils tentent malgré tout de chercher l’Etat idoine au nom de la bonne gouvernance». Ce membre associé de l’Académie malgache, dans son intervention, a avancé le paradigme de « l’étranger».

A Madagascar, celui qui est différent de soi, qui ne partage pas le même point de vue, les mêmes pratiques que soi, serait perçu comme étranger. « La nation malgache existe, elle existait même bien avant l’État, seulement, les colonisateurs nous ont éduqué à croire le contraire », a souligné le professeur Raymond Ranjeva.

Les Malgaches remplissent les critères de définition juridique d’une nation. Seulement, la dualité qu’est le sentiment national vis-à-vis du pays et de la localité d’origine « fait qu’il y a des ouvertures pour ceux qui le souhaitent, d’attiser les clivages entre les Malgaches », explique le professeur Etienne Rakotomaria. D’après lui, en ces temps où les ressources naturelles de Madagascar sont fortement convoitées, il faudrait faire attention à ceux qui auraient intérêt à exacerber le sentiment de différence entre les Malgaches.

« La nécessité de connaître les potentialités économiques du pays, et ce afin d’optimaliser leur exploitation », est, justement, sortie dans les discussions de la commission traitant du sous-thème « État national malgache et les ressources de Madagascar ». Toutes les opinions entendues hier affirment que la nation malgache existe. Elle pourrait, toutefois, « se trouver en mauvaise posture », comme le dit Laza Andrianirina. « Libérons-nous de nos propres contraintes et l’État-nation malgache sera aussi libre que nous-même », a-t-il conclu.

Garry Fabrice Ranaivoson