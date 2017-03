Avenir serein pour St Michel. Le club de natation a raflé la moitié des trophées lors de la septième édition de la compétition « Vive l’avenir ».

Le mondialiste de Windsor Canada, Michael Raso­lonjatovo a réalisé un triplé le week-end dernier, aux concours des meilleurs sprinters de la VIIe édition de « Vive l’avenir ».

Cette compétition est organisée, chaque année, par le St Michel club natation (SMCN), au bassin de 50 m de l’Académie nationale des sports d’Ampefiloha. Le numéro un national et star du club organisateur a raflé trois trophées en nages différentes.

Mika termine premier en 50 m papillon avec au chrono 27’’05, puis gagne l’épreuve des 50 m dos effectué en 29’’39 et en 50 m nage libre, en bouclant la distance en 25’’66. Un autre nageur du SMCN, Stephan Rako­tomavo offre le quatrième trophée à son club dans l’épreu­ve de 50 m brasse effectuée en 32’’32.

Chez les dames, la nageuse de Cosfa, Hanta Valisoa Sarah Raharvel, a, quant à elle, arraché deux trophées, en 50 m papillon (30’’96) et en 50 m nage libre (29’’43). Les deux autres trophées reviennent au club Managing.

Celui de l’épreuve des 50 m brasse a été ravi par Domoina Andrianoro Rada­niela (37’’14) et celui en 50 m dos par Antsa Rabejaona (33’’86).

International

Aucun record national n’a été enregistré durant cette version 2017, du Vive l’avenir. Par contre la nageuse du club hôte, Johanna Nambi­nintsoa Razafimaharo a actualisé la meilleure performance de la catégorie benjamine de 31’’22 de Domoina­navalona, en décembre 2011 en 31’’12. Étant une compétition destinée surtout aux relèves, Andriamiantasoa de Cosra Vakinankaratra, âgé de quatre ans et huit mois, était le plus jeune et Valisoa Raza­findratsima de Cosbani, quatre ans et six mois, la plus jeune chez les filles.

« Nous sommes satisfaits de l’organisation. Les deux jours de compétion ont tout de même réuni du monde et aussi des partenaires. Nous envisageons de donner une envergure internationale ce rendez-vous, à partir de la prochaine édition. Nous demandons juste aux autorités de remettre aux normes la piscine olympique de l’Académie nationale des sports à Ampefiloha et surtout les vestiaires », a souligné le président du St Michel club natation, Hary Jaona Rabary au terme de cette version 2017.

Serge Rasanda