Mada­gascar alignera trois nageurs, tous des bénéficiaires de Wild Card, aux cham­pionnats du monde de natation sur petit bassin, du 6 au 11 décembre, à Windsor, Canada.

Deux d’entre eux sont des locaux en la personne de Michael Rasolonjatovo, numéro un national chez les garçons, après le désistement de Sitraka Anthony Ralefy qui est devenu légionnaire actuellement, et l’olym­pienne de Londres et de Rio, Fils Aina Estellah Rabetsara, deuxième au classement national chez les filles. La troisième est une expatriée qui évolue à l’Hexagone, Tiana Henintsoa Murielle Rabarijaonana, qui occupe la première place au dernier classement.

« Ma préparation s’étale pendant toute l’année. Juste une petite pause après les JO de Rio et actuellement, on passe à l’entrainement spécifique avant compétition (…) Mon objectif est de battre six records nationaux en six différentes nages et distances», a confié Estellah Fils Rabetsara lors de son entrainement d’hier dans un nouveau complexe sportif privé. Les nageurs sont en regroupement depuis deux mois à la piscine olympique de l’Académie natio­nale des sports à Ampefiloha.

Ils effectuent cette dernière semaine leur entrainement au « Ny Lomano Center » à Avarabohitra Itaosy, dans une piscine de 25 mètres.

Expériences et records

« On est en période d’affutage, on travaille actuellement les techniques spécifiques pré-compétitions. On a déménagé ici dans ce bassin de 25 m pour que les athlètes puissent nager dans presque les mêmes conditions qu’à la compétition (…) Nos nageurs pourront rajouter aux Mondiaux plus d’expériences et surtout actualiser des records nationaux. Mais ce ne sera pas facile après la fatigue des plus 23 heures de voyage, de Tanà, en passant par Maurice, Paris, Canada Toronto, avant d’arriver à Windsor, sans parler du décalage horaire de huit heures », a souligné le DTN Vola Raza­findrainibe. Nos nageurs prendront chacun au moins quatre départs. Murielle sera en lice aux 50 m et 100 m dos, 50 m et 100 m nage libre.

Estellah, pour sa part, participera aux épreuves de 100 m papillon, brasse, dos et quatre nages, puis 50 m dos et brasse. Et Michael, quant à lui, prendra le départ des 50 m, 100 m, 200 m et 400 m nage libre et 50 m papillon. Les deux nageurs locaux quitteront le pays le dimanche 4 décembre, mais les dirigeants en l’occurrence le secrétaire général de la fédération, Ramy Randria­nasolomanana, le DTN Harivola Razafin­drainibe et le chef de département médecine de l’ANS, Jimmy Rahe­rison, partiront ce jour, pour assister à une réunion des dirigeants, techniciens et médecins du 3 au 5 décembre.

