Les nageurs malgaches aux Mondiaux de Budapest ont actualisé quatre records nationaux. Le dernier s’inscrit en relais mixte 4x100m nage libre.

Cerise sur le gâteau. L’équi­pe malgache à la XVIIe édition du championnat du monde de natation sur grand bassin, a bouclé en beauté sa participation dans la capitale hongroise, Budapest.

Après les trois records réalisés par la résidente en France, Élodie Razafy, en 50m dos (0.31.26) et en 100m dos (1.07.49) et par le boursier de la Fédération internationale en Thaïlande, Mickaël Rasolonjatovo, en 200m nage libre (2.01.00), les deux numéros un au classement malgache masculin et féminin, appuyés par deux nageurs de Cosfa, Lalano­mena Anthony Andrianirina et Sarah Valisoa Raharvel, ont amélioré le record national en relais mixte 4x100m nage libre.

Ce samedi, les quatre représentants malgaches aux Mondiaux de Budapest ont actualisé à 3.59.39, l’ancien record de 4.04.55 signé Mickaël, Nomena, Sarah et Domoinanavalona, au cham­pionnat d’Afrique à Gaborone au Botswana, le 24 mai 2014. Outre la course relais de samedi, Mika a réalisé une meilleure performance chez les juniors garçons en 100m nage libre. Il a battu son propre record de 54.57 réalisé à Singapour, il y a quelques mois, par 54.29.

Résultats satisfaisants

De son côté, Sarah Valisoa Raharvel a fini, samedi, deuxième de sa série en 50m nage libre avec au chrono 28.84. Au classement général, elle termine 65e sur 87 nageurs en lice à cette épreuve. «Nous sommes satisfaits des résultats. Le stage subventionné par la Fédération internationale de natation qu’a suivi Mika en Thaïlande, a porté ses fruits. Je ne suis pas non plus déçu des résultats des locaux qui ont pu améliorer au moins leur propre temps », déclare le directeur technique national de la Fédération malgache, Harivola Sarah Razafindrainibe en guise de bilan technique.

« Il reste encore beaucoup à faire. J’ai constaté une importante progression chez les îles sœurs de l’océan Indien. Les prochains Jeux des îles sont prévus dans deux ans et il faut que nous nous préparions bien et dès maintenant », ajoute-t-elle. La délégation malgache a donc battu en tout, quatre records nationaux et amélioré une meilleure performance en catégorie junior durant les Mondiaux de Budapest.

Serge Rasanda