La fédération dévoilera cette semaine la liste des nageurs pour les Mondiaux de Canada. Des tests de classement se sont déroulés en simultané ce dimanche sur trois sites.

C’est parti pour une nouvelle saison. La fédération malga­che de natation a ouvert la saison 2016-2017 par un test de classement dimanche à la piscine olympique de l’Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Une toute première, comme il a été décidé et validé lors de la dernière assemblée générale ordinaire de la fédération il ya quelques mois, le test de classement a été décentralisé et s’est déroulé en simultané sur trois sites. La compétition à Ampefiloha a réuni 173 nageurs issus de la ligue d’Analamanga et celle de Vakinankaratra, une quarantaine de participants à Mahajanga et une trentaine à Toamasina.

« Nous devrions encore collecter tous les résultats des trois sites pour cumuler les temps enregistrés avant de publier le nouveau classement national … Il faut également intégrer dans les résultats de ces tests de classement les temps effectués par les expatriés » a expliqué Harivola Razafin­drainibe, directeur technique national, de cette nouvelle formule du test de classement national. « Il faut encore attendre les temps envoyés par les autres ligues même si cela ne va plus changer le classement par rapport au précédent », a précisé la DTN Vola pour éviter les litiges après la proclamation.

En parlant d’expatriés, il parait que le numéro un malgache Sitraka Anthony Ralefy, qui évolue à Marseil­le, et un des porte-fanions malgaches aux JO de Rio, a jeté la serviette et a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive. Même si ce n’était pas encore officiel, l’affirmation des responsables de la discipline ainsi que de ses amis proches a déjà confirmé ce désistement pour les prochaines compétitions en vue. Par contre chez les filles, on attend la performance de Murielle Rasolonjatovo, numéro 2 nationale, qui évolue à l’hexagone depuis quelques mois.

Classement provisoire

Pour en revenir au dernier classement établi lors des championnats nationaux en mai à Toamasina, Sitraka Athony Ralefy se trouvait en tête chez les hommes devant Michael Rasolonjaovo et Lalanomena Anthony Andrianirina. Quant aux dames, l’olympienne de Londres et de Rio Estellah Fils Aina Rabetsara conservait sa position de leader.

« Ce test servira de détection des nos trois nageurs qui vont participer au championnat du monde sur bassin de 25 m à Windsor Canada du 4 au 14 décembre. La fédération internationale de natation a invité trois nageurs l’année dernière et la fédération malga­che a envoyé deux garçons et une fille, et cette fois nous allons envoyer deux filles et un garçon », selon les explications de Harivola Razafindrai­nibe. Aucun record ni meilleure performance n’a été enregistré lors de ce test de classement car les nageurs n’ont eu que quelques semaines d’entraiment après l’ouverture des piscines.

Serge Rasanda