Les membres de l’équipe nationale pour les Mondiaux de Budapest entament le dernier mois de la préparation.

Les quatre porte-fanions de Madagas­car à la XVIIe édition des championnats du monde de natation sur bassin de 50 mètres, sont en préparation intensive pré- compétition à trois semaines de l’événement.

Les Mondiaux se dérouleront à Budapest du 12 au 30 juillet, mais les Malgaches n’entreront en lice qu’à partir de 23 juillet. Deux d’entre eux, Lalanomena Anthony Andrianirina et Sarah Valisoa Raharvel, s’entraînent bi-quotidiennement à la piscine chauffée de l’Hôtel Le Louvre à Antaninarenina depuis le mois de juin.

Sous l’encadrement du directeur technique national, Harivola Razafindrainibe et l’entraîneur national, Naivo Razafindrafidy, ces deux nageurs se mettent dans l’eau de 6 heures et demie du matin à 8 heures, puis à partir de 16 heures l’après-midi. « La piscine est petite, longue seulement de 17 mètres et la température de l’eau est juste un tout petit peu au dessus de 26°, celle idéale pour la compétition », a précisé Naivo Razafindrafidy.

Les deux expatriés pour leur part, le numéro un du classement masculin, Mickaël Rasolonjatovo, bénéficiaire de la bourse de la FINA (Fédération internationale de natation) suit depuis fin mars un stage de perfectionnement en Thaïlande et rejoindra la délégation la veille de la compétition. L’autre expatriée de l’Hexagone, première au classement national, Élodie, poursuit de son côté sa préparation dans son club.

« À quelques semaines du championnat du monde, on renforce le travail de musculation dans l’eau. Ils sont presque fin prêts au niveau technique de nage. On est actuellement en train de peaufiner les détails techniques », a confié le coach, Naivo Razafindrafidy.

Lalanomena du club Cosfa, participera pour la troisième fois aux Mondiaux après ceux de Barcelone en 2013 et ceux de Kazan en 2016.

Et de trois

« J’ai commencé à me préparer depuis le mois de février, où on a publié que je fais partie de l’équipe nationale… Là, je me sens en pleine forme, ma performance est de plus en plus élevée depuis le début de la saison », a annoncé le militaire lors de son entraînement matinal.

Une toute première sortie pour Sarah de Cosfa également, « c’est une compétition de très haut niveau. Je ne vise pas du tout le podium mais j’essaierai seulement de faire de mon mieux pour améliorer les records nationaux et mes propres chronos », reconnaît-elle. Les nageurs de la Grande île prendront chacun quatre départs à ces Mondiaux, tous les quatre disputeront deux relais, celui 4x100m nage libre mixte et celui 4x100m quatre nages.

Puis Mickaël sera en lice aux 100m et 200m nage libre, Nomena pour sa part aux 200m dos et 200m quatre nages, Élodie aux 50m et 100m dos, et Sarah aux 50m papillon et 50m nage libre. La délégation malgache sera dirigée par Harivola Razafin­drainibe. Les nageurs locaux ne quitteront le pays que le 19 juillet.

Serge Rasanda