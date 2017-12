La Grande île sera représentée par dix sept nageurs issus de quatre clubs au Meeting de l’Océan Indien. La version 2017 se tiendra du 28 au 31 décembre à la Réunion.

Quelques clubs de la Grande île sont abonnés et ont l’habitude de participer au Meeting International de l’océan Indien.

Ce rendez vous international se tient tous les ans entre Noël et la fin d’année. La version 2017 qui en est à sa XXIXe édition aura lieu du 28 au 31 décembre à la piscine olympique de Chaudron à Saint-Denis, la Réunion. Chaque année, la ligue de la Réunion de natation envoie l’invitation à la Fédération malgache de natation qui donne ensuite feu vert aux clubs pour s’organiser pour ceux qui ont les moyens.

La délégation malgache sera cette fois composée en tout de ving- cinq membres dont dix-sept nageurs et huit accompagnateurs. Quatre clubs y seront représentés dont dix nageurs, sept garçons et trois filles, pour le club de Saint-Michel Anala­manga, quatre pour le Cosfa Analamanga dont trois garçons et une fille et un seul pour l’AS Lycée français d’Antananarivo.

Outre Analamanga, la ligue de Vakinankaratra aura deux représentants, un nageur et une nageuse du club de Cosra. La première vague, la délégation de Saint-Michel avec celle de Cosfa, a quitté le pays le dimanche 24 décembre et la deuxième vague partira ce mercredi.

Saint-Michel, meilleur club de la Coupe de Noël organisée mi décembre par la Fédération, alignera à ce Meeting international ses favoris en l’occurrence John Herinirina Rakotomavo qui sera en lice aux épreuves de quatre nages et brasse de longue distance, Stéphan Hajanirina Rakotomavo le brasseur de vitesse et Ando Francky Ramiakatrarivo, spécialiste en dos et nage libre.

Grands nageurs

Harivony Jonathan Raharvel auteur de la meilleure performance en 50m brasse catégorie minime garçon est dans la liste des nageurs de Cosfa avec sa sœur, Hanta Valisoa Sarah Raharvel, un des quatre porte-fanions du pays au dernier championnat du monde de Budapest.

Saint-Michel sera représenté chez les filles par la recordwoman nationale en 200m, 400m, 800m et 1500m nage libre, Murielle Rabari­jaona et Johanna Gaby Rabary, spécialiste en quatre nages, nage libre et dos. Ce Meeting est une occasion pour nos nageurs de s’affronter à de grands nageurs des États Unis, de Chine, de France, d’Italie, d’Ukraine, de la Hongrie, de Suède, d’Afrique et de l’océan Indien comme les Seychelles, Maurice et la Réunion.

Comme chaque année, ce Meeting de l’océan Indien sera la dernière sortie internationale pour les nageurs malgaches. La délégation malgache sera de retour au pays le 31 décembre.

Liste des nageurs

Garçons : Stéphane Rakotomavo (Saint Michel), John Rakotomavo (Saint Michel), Ando Francky Ramiakatrarivo (Saint Michel), Andritiana Jonathan Rakotozafy (Saint Michel), Mitantso Fandresena Razafintsalama (Saint Michel), Tiavintsoa Fanirina Razafintsalama (Saint Michel), Mamitiana Georges Raveloson (Saint Michel ), Harivony Jonathan Raharvel (Cosfa), Mendrika Teddy Ratovoarisoa (Cosfa), Antso Zarasoa Rajaonarison (Cosfa), Santa Miakadanja Andrianaivo (Cosra), Tsitohaina Mahatsangy Ramiandrisoa (AS Lycée Francias d’Antananarivo)

Filles: Johanna Gaby Rabary (Saint Michel), Murielle Rabarijaona (Saint Michel), Mitosoa Andrianina Rajaonarivelo (Saint Michel), Hanta Valisoa Fiderana Raharvel (Cosfa), Ony Mbolasoa Fiderana Andrianaivo (Cosra)

Serge Rasanda