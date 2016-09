Deux candidats aux plots. Les challengers au poste de président de la fédération malgache de natation sont connus après le jeudi 1er septembre, date limite de dépôt de dossiers de candidature. Ce sera une finale alléchante entre le président en exercice, Gabriel Rama­nantsoa et son prédécesseur, Jean Richard Randria­nandraina.

Ce dernier a exercé plus de deux mandats alors que son successeur vient d’être élu au mois de mai de la saison passée et veut être correct pour le respect du cycle olympique, pas comme beaucoup d’autres dirigeants de disciplines olympiques ou non qui ont renié ce cycle. L’assemblée générale élective de cette fédération malgache de natation se tiendra ce samedi 3 septembre à l’Académie nationale des sports.

«Nous avons eu quant même un bilan positif. Nous avons pu organiser deux stages en plus des championnats nationaux, une quinzaine de nouveaux records nationaux enregistrée et huit médailles dont une en or lors des derniers jeux des îles de l’océan Indien» a mentionné Gabriel Rama­nantsoa, président sortant. L’avenir de la natation malga­che ou aussi l’avenir des futurs dirigeants de la fédération sont entre les mains des cinq ligues votantes en l’occurrence Analamanga, Boeny, Vakinankaratra, Atsinanana et Vatovavy fitovinany.

Serge Rasanda