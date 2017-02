Les championnats de Madagascar de natation open, jeunes et test de classement, se dérouleront à la piscine olympique de Vontovorona ce week-end.

La nouvelle piscine olympique du complexe sportif de la CNaPS (Caisse nationale de prévoyance sociale) à Vontovo­rona sera inaugurée ce week-end pour les championnats de Mada­gascar de natation.

Trois événements, à savoir les sommets nationaux open sur bassin de 50 mètres, les championnats de Madagascar jeunes (avenirs, poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors) et le test de classement national, seront abrités le vendre­di 17, le samedi 18 et le dimanche 19 février par cette piscine couverte à dix couloirs. Plus de trois cents nageurs issus des cinq ligues existantes, entre autres Analamanga, Vakinanka­ratra, Boeny, Atsinanana et Vatovavy fitovinany, déjà un record de participation, sont jusqu’à présent engagés dans ce championnat.

Le nouveau classement national à l’issue du test déterminera les membres de l’équipe nationale malgache au 17e championnat du monde sur bassin de 50m en Hongrie du 14 au 30 juillet. « La piscine avec ses dix couloirs nous arrange bien. Cette fois, tous les nageurs licenciés sans sélection par minima peuvent participer au championnat. Nous ne limiterons pas leur participation car ce sera une occasion pour les sportifs de nager dans une piscine aux normes internationales comme au championnat du monde. Il n’y manque plus que le tableau électronique », a souligné le président de la fédération malgache de natation, Gabriel Ramanantsoa.

«Les courses se feront en finale directe et les nageurs seront classés par leur temps et leur catégorie», a précisé le directeur technique nationale de la fédération, Harivola Razafindrainibe. Les courses individuelles au menu des concurrents sont les 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m nage libre, les 50m, 100m, 200m brasse, dos et papillon ainsi que les 200m et 400m quatre nages.

Absent

En relais, il y aura les 4x100m nage libre et quatre nages hommes, dames et les 4x50m nage libre et quatre nages mixtes. Tous les grands favoris des différentes disciplines seront sûrement au rendez-vous ce week-end : Madagascar sera encore une fois absent au championnat d’Afrique de la zone 4 prévu se tenir au Zimbabwe du 16 au 19 février faute de moyen financier. La Grande Ile a déjà râté le sommet continental en octobre de l’année passée, en Afrique du sud.

Serge Rasanda