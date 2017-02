Le nouveau classement national vient d’être publié. Les porte-fanions de la Grande Ile aux Mondiaux de natation de Budapest sont connus.

Les noms des quatre nageurs qui représenteront Madagascar au championnat du monde sur bassin de 50m à Budapest, Hongrie, du 14 au 30 juillet, ont été dévoilés hier à l’issu du test de classement. Ce test s’est tenu en marge des championnats de Madagascar de ce week-end à la piscine olympique de la CNaPS à Vontovorona. Les deux meilleurs chez les hommes sont Mickael Rasolonjatovo de St Michel (3 706,17 points) et son dauphin, Lalanomena Anthony Andrianirina (3 444,79 points). Les deux tickets chez les filles ont été ravis par Elodie Razafy (3 598,53 points) et Aina Estellah Fils Rabetsara (3 461,85 points), toutes les deux de Managing.

« La fédération malgache a demandé auprès de la FINA (fédération internationale de natation) d’aligner quatre nageurs aux championnats du monde pour pouvoir participer aux relais 4x50m nage libre et 4x50m quatre nages. La fédération internationale vient de donner son accord cette semaine », se réjouit, le directeur technique national, Harivola Razafindrainibe. « Cette fois, les nageurs pourront partir sans crainte après les deux absences aux championnats d’Afrique car c’est la fédération internationale qui prend tout en charge », a souligné Gabriel Ramanatsoa, président de la fédération malgache de natation.

Trois records nationaux

Trois nouveaux records nationaux et quatre meilleures performances ont été enregistrés durant ces trois jours de sommets. Lors de la première journée, Aina Estellah Fils Rabetsara de Managing a actualisé son propre record en 50m dos, 0.31, 79 contre 0.31, 94 effectué le 6 mai 2016 à Toamasina. Le deuxième en 100 m dos, a été réalisé par Elodie Marion Razafy de Managing, 1.08, 67 contre 1.09, 83 d’Estellah, du 19 février 2012 à l’ANS Ampefiloha. L’auteur du troisième, en 200 m papillon, est John Rakotomavo de St Michel, 2.20, 26, qui a battu 2.22, 62 d’Erick Rajohnson réalisé le 1er septembre 2003 à Maurice. Les meilleures performances sont les œuvres d’Élodie Marion Razafy en 50 m dos junior, 31,95 contre 32,51 d’Estellah du 26 avril 2013, et deux autres d’Idealy Tendrinavalona de COSRA en 50m dos benjamine, 33,41 contre 33,63 et en 100m dos benjamine, 1.14,00 contre 1.14,96 de sa sœur Hasina Diamondra du 2 mai 2009. Record de participation, ces championnats nationaux ont réuni 380 nageurs issus des cinq ligues.

Serge Rasanda