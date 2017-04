J-2. Compétition et vacances au soleil pour les nageurs et leurs accompagnateurs. Les

championnats de Madagascar sur bassin de 25 m se dérouleront à la piscine du collège Saint Gabriel à Mahajanga les 14, 15 et 16 avril, qui coïncident justement avec la semaine sainte.

« Nous avions dû limiter les participants cette fois à 250, à cause de la grandeur de la piscine… Et par conséquent, nous avons dû exiger, cette fois, les minimas aux compétiteurs », a expliqué le président de la fédération malgache de natation, Gabriel Rama­nantsoa. Ce sera un sommet ouvert aux catégories avenirs aux seniors et les trois premiers et premières par catégorie seront primés, selon toujours le numéro un national de la discipline.

Ce championnat servira également de test de classement, dans le but de sélectionner les benjamines porte-fanions malgaches, aux prochains Jeux de la commission de la jeunesse et des sports de l’océan Indien (CJSOI) prévus à la Réunion en juin.

La délégation malgache y sera composée de dix personnes y compris les nageurs, les compétiteurs et les dirigeants accompagnateurs, « avec cet effectif, c’est sûr que nous y participerons aux courses de relais », se réjouit le président, Gabriel Ramanantsoa. « Ce championnat national sera la compétition de clôture de saison pour la fédération avant l’hiver. Par contre, certains clubs auront encore d’autres événements dans les prochains mois. Quant à la fédération, nous procéderons au regroupement de l’équipe nationale pour les mondiaux de Budapest dans quelques mois », a-t-il poursuivi.

Les nageurs ne prendront surement pas à la légère ce sommet national sur petit bassin qui est qualificatif aux prochains jeux de la CJSOI de la Réunion, prévus se tenir dans deux mois. On y attend également l’actualisation des records nationaux ou des meilleures performances comme à chaque compétition officielle. Pour en revenir aux Mondiaux sur bassin de 50 m qui en est à 17e édition, cette version 2017 se tiendra du 14 au 30 juillet, à Budapest, capitale hongroise.

Madagascar y sera représenté par quatre nageurs, les deux meilleurs chez les hommes ainsi que chez les dames, lors du dernier test de classement national en marge du championnat national sur bassin de 50 m en mi-février à la piscine olympique du complexe sportif de Vontovorona.

Il s’agit chez les garçons du numéro un malgache, le mondialiste de Windsor Canada, Mickael Rasolon­jatovo de Saint Michel qui compte 3 706,17 points et son dauphin, Lalanomena Anthony Andrianirina qui a obtenu 3 444,79 points lors du dernier championnat en février. Les deux tickets chez les filles ont été ravis par Élodie Razafy ayant 3 598,53 points et Fils Rabetsara Aina Estellah avec 3 461,85 points, toutes les deux du club Managing.

