Le club Cosfa natation organise ce samedi une compétition en guise de clôture de saison avant la fermeture des piscines.

En ce début de saison hivernale, et avant la fermeture des piscines de la capitale, le club Cosfa section natation organise une compétition le samedi 6 mai, à la piscine de 33 m de Betongolo.

Les participants seront répartis en trois catégories. La première sera réservée aux entités militaires, la deuxième pour les non-licenciés des entreprises, établissements scolaires ainsi que les catégories handisports et simples fans de la natation. Les catégories citées ci-dessus seront en lice dans la matinée, de 7 heures à 9 heures pour les concurrents des entités militaires et de 9 heures à midi pour les non- licenciés.

Ces derniers auront au menu des courses relais par équipes de six nageurs mixtes, pour deux styles de nages différentes, dont la nage libre et la brasse sur une distance de 66 m, c’est-à-dire un aller et retour de la piscine.

Le défi pour les licenciés se tiendra l’après-midi. Les nageurs confirmés auront au menu, des allers et retours en nage libre, brasse ou papillon. Les catégories concernées pour les licenciés sont celles avenir, poussine, benjamine, cadette, junior et senior, hommes et dames. Le club organisateur promet des coupes ainsi que des articles de souvenir aux champions.

Initiation

Ce club militaire organise chaque année deux événements majeurs et outre ce challenge défi froid, Cosfa organise en début de saison, à l’ouverture des piscines en septembre la « Natation pour tous », consacrée plutôt à la vulgarisation et à l’initiation de la discipline, en dispensant des séances ouvertes plutôt au grand public ou débutants.

Cosfa est un des plus grands clubs du pays, pour ne dire que deux des quatre porte-fanions de la Grande île aux Mondiaux de Buda­pest, Hongrie, du 23 au 31 juillet prochain, sont de ce club, en la personne de Nomena Anthony Andria­nirina et Sarah Valisoa Raharvel.

En marge des compétitions, des séances de démonstration sur le sauvetage et secourisme en cas de noyade, seront effectuées par les agents des sapeurs pompiers.

Serge Rasanda