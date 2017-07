Madagascar est représenté par quatre nageurs aux Mondiaux de Budapest. Deux records nationaux actualisés en deux jours.

Comme il est encore impensable de s’installer sur le podium du championnat du monde pour les nageurs malgaches, l’objectif pour la Grande île est d’actualiser les records nationaux.

Justement, trois records de Madagascar ont été enregistrés durant les deux jours d’entrée en lice des porte-fanions malgaches, mardi et mercredi. Quatre Malga­ches sont en lice aux XVIIes Mondiaux qui se déroulent à Budapest, Hongrie depuis le 12 juillet et ne prendra fin que le 28 juillet.

Un des records a été réalisé par le numéro un malgache, Mickaël Rasolon­jatovo. Il a actualisé son ancien record au 200 m nage libre, de 2.03.05 réalisé à Singapour en mois de juin, contre 2.01.00. Mickaël a terminé sixième de sa série et 67e sur 73 partants au classement général.

L’expatriée de l’Hexa­gone, Élodie Razafy pour sa part a signé les deux autres records. L’un au 100 m dos effectué mardi et le nouveau temps est de 1.07.49. Élodie a fini première de sa série et 48e sur 59 concurrentes de ce style de nage au classement général.

L’autre, l’épreu­ve de 50 m dos hier, 0.31.26 contre 0.31.38. Elle a fini deuxième de la série et 52 e sur 63 au classement final.

« Ces expatriés, Mickaël et Élodie, ont pu se préparer dans la bonne condition. Mika vient de bénéficier d’une bourse de la FINA (Fédération Interna­tionale de Natation), quatre mois de stage spécifique en Thaïlande dans le cadre justement de la préparation à ce championnat du monde. Et Élodie, quant à elle évolue en France », a souligné Harivola Razafindrai­nibe, directeur technique national de la fédération malga­che de natation, qui accom­pagne les nageurs malga­ches à Budapest.

Forfait

Le premier responsable technique de la natation malgache a avancé qu’elle fait confiance également aux locaux qui ont consacré plus de deux mois de préparation dans une piscine chauffée privée d’un hôtel de la capitale. Les quatre porte-fanions malgaches étaient en lice hier.

Dernier au classement général, 44e/44 concurrents, Lalanomena Anthony Andria­nirina a bouclé les 200 m quatre nages en 2.23.97. Et Mickaël a, quant à lui, fait les 100m nage libre en 0.54.70, qui est son meilleur temps (83e/113). L’équipe malgache était forfait en relais mixte 4 x 100 m quatre nages car la délégation ne savait pas qu’il fallait confirmer l’engagement une heure avant la course, et beaucoup de pays ont été victimes de cette disqualification, selon les explicitations du DTN Harivola.

Ce jour, Nomena prendra part aussi aux éliminatoires du 200 m dos. À son premier mondial, Sarah Valisoa Raharvel sera en lice à l’épreuve de 50 m papillon demain et au 50 m nage libre samedi. Ce même samedi, le quarto malgache disputera son deuxième relais mixte, celui de 4 x 100 m nage libre.

Serge Rasanda