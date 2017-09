Nantenaina Rakotobe, dit Benaivo, reformera son duo gagnant avec Fitia Randriamifidimanana, à la Vintage Cup. D’après lui, le niveau du tournoi sera plus relevé cette année.

Trois fois vainqueurs du Premium Challenge, Nantenaina Rakotobe, alias Benaivo, a également remporté la Vintage Cup l’an passé, sur la terre battue du Country Club d’Ilafy. Il va tenter de décrocher un deuxième sacre de rang, lors de l’édition 2017 du tournoi rétro, les 30 septembre et 1er octobre.

Benaivo évoluera une nouvelle fois en compagnie de Fitia Randriamifidi­manana. Les deux avaient survolé la compétition l’année dernière. « Le niveau monte d’un cran cette année. Il y a de nouveaux joueurs plus forts. En double, tout peut arriver avec la configuration particulière de la compétition. Il faut gérer le chrono (Ndlr : deux sets de quinze minutes), mais aussi d’autres circonstances. De ce fait, c’est stressant et éprouvant, vu qu’on joue cinq matches en une journée. On n’est jamais à l’abri d’une surprise », souligne-t-il à propos des péripéties du tournoi.

L’Allianz Vintage Cup se diffère aussi du Premium Challenge par sa formule de double mixte. Logiquement, l’entente entre les deux équipiers est primordiale, pour gagner. « Comme je l’ai dit, il peut y avoir des surprises. En double, on peut se retrou­ver face à une équipe avec un joueur très fort. Dans une autre rencontre, cela peut être l’inverse, avec une joueuse au top. L’intensité des matches est un peu différente par rapport au Premium Challenge. Quant à nous, nous essayons toujours de nous encourager, peu importe ce qui se passe sur le court », poursuit Benaivo.

Comme cité précédemment, la Vintage Cup se démarque par son caractère rétro. Ainsi donc, les joueurs évoluent tous en blanc, comme dans le temps. Et encore, le Country Club offre un trophée à l’équipe la plus en phase avec cet esprit.

Événement à thème

« C’était vraiment une bonne idée de lancer ce tournoi rétro. C’est une première à Madagascar d’avoir un événement à thème et d’avoir des joueurs qui s’imprègnent de ce thème. L’an dernier, c’était super de voir (Frédéric) Burban jouer avec une raquette en bois », évoque-t-il à propos de l’esprit rétro.

La formule est appréciée de tous et le nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter. Cette année, on devrait atteindre la barre des cinquante équipes engagées. Le Country Club apporte une innovation à cette troisième édition, à voir l’apparition d’un tableau parent-enfant, père-fille ou bien mère-fils donc.

Haja Lucas Rakotondrazaka