Absente depuis sept ans, Nanie est de retour au pays depuis le mois de janvier pour célébrer son vingt cinquième anniversaire de scène. La chanteuse à la voix rauque veut reconquérir le public qu’elle a délaissé depuis ses longues années d’absence. Après avoir effectué quelques concerts au pays, la chanteuse donnera rendez-vous au public de la capitale, ce jeudi au Grand Hôtel Urban Ambato-nakanga, à partir de 19 heures. Sobrement intitulé «Tena tia», le concert s’annonce orné de nostalgie et rythmé, comme la toute première fois où Nanie s’est découverte au-devant de la scène, dans les années 90.

Connue pour sa voix sans pareil, un timbre puissant et une voix inimitable, Nanie n’a rien perdu de son talent et compte bien nous le prouver. Nanie enivrera une fois encore le public. De « Hir’aina» à « Niova ianao», en passant par «Ngidy» et l’incontournable «Antsoy ny anarako», c’est toute une épopée musicale à travers la carrière de la chanteuse qui est au programme.

Pour son vingt cinquième anniversaire, Nanie a concocté un album « Best of», sorti en février. Actuellement, Nanie est en pleine préparation de son quatrième album qui devra sortir l’année prochaine.

Sitraka Rakotobe