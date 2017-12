A minuit et 57 minutes, le cri d’un nouveau né brise le grand silence dans la grande salle d’accouchement du centre hospitalier universitaire de Gynécologie Obstétricale à Befelatanana. C’est la petite Mariana Toavina Nekena Hasimanitra, qui sort du ventre de sa mère et emmenée par une sage-femme dans une autre pièce pour recevoir les premiers soins tandis que sa mère, à tout juste 20 ans et déjà mère d’une autre petite fille, reçoit encore des soins après son accouchement par césarienne. Mariana est le premier bébé né dans cette grande maternité, le 25 décembre.

« Nous habitons à Talata Volonondry et sommes arrivés ici vers 19 heures 30. Notre médecin nous a conseillés de venir en ville pour la césarienne car le bébé ne pouvait pas sortir par voie basse. Nous avons dépensé 50 000 ariary pour notre transport », raconte Tolojanahary Ramahatratra, père de Mariana, encore ému par l’arrivée de sa cadette et en même temps inquiet par la santé de la mère. « Je n’ai pas encore vu sa mère, je ne sais pas comment elle va », enchaine ce paysan.

A 23 heures 50, un autre bébé est aussi né par césarienne dans cette même salle d’accouchement. Il a été emmené dans la salle de réanimation néonatale. Il aurait présenté des problèmes respiratoires, suite au retard de sa sortie du ventre de sa mère.

En général, l’ambiance dans cette salle d’accouchement a été plutôt calme, au début de la soirée du 24 décembre jusqu’à 1 heure du matin le 25 décembre. Ce n’est que vers le matin que les accouchements se sont enchainés. Treize enfants seraient nés au CHUGOB entre 23 heures le 24 décembre et 7 heures le 25 décembre, selon le rapport d’un médecin. Huit garçons et cinq filles.

M. R.