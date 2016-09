Jour J. Les amoureux de sports de combat seront gâtés ce soir. Une dizaine de combats de défi internationaux en muay thaï et pancrace entre Malgaches, Réunionnais et Mahorais seront au programme de la deuxième édition du Muay Thai Pancrace Challenge au Dôme Rta à Ankorondrano.

Les étrangers, dont neuf combattants dans la délégation réunionnaise et deux pour celle mahoraise, ont débarqué hier . Le pesage et présentation des combattants par catégorie ont eu lieu, hier, tard dans la soirée au Dôme Rta.

Quatre combats internationaux seront prévus se tenir ce soir dont l’affiche sera le choc dans la catégorie -63,5kg en muay thaï entre Jean Stéphane Rakoto, favoris du pays hôte, deux fois champion du monde (2006-2008) à Bangkok Thaïlande et vice champion en 2014 en Malaisie et le réunionnais, Valan Brice, quant à lui, déjà champion de France et de l’océan Indien.

Six combats seront au programme pour le pancrace. Un des favoris malgaches qui vient de briller au tournoi international de Maurice il y a quelques mois, Zo Aina dans la catégorie

-92kg sera parmi les porte-fanions qui défendront les couleurs malgaches. En K1, le Réunionnais Mitridad attend encore son adversaire local.

Les férus de combat libre pourront y régaler un festival de combats de défi hors du commun. Le technicien de haut niveau et dirigeant de la délégation réunionnaise, Eddy Arzac a animé un stage de pancrace à Antsirabe du 23 au 25 septembre, puis les mardis et mercredi derniers au dojo de l’ADAC à Mahamasina.

