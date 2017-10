Une plateforme musicale qui laisse la part belle aux découvertes et aux échanges entre plusieurs artistes de renom du continent africain. « Coke Studio Africa » ouvre ses portes à la Grande île.

C’est une grande aventure d’un nouveau genre que le jeune prince du salegy Wawa entreprend actuellement sur le devant de la scène musicale africaine. Porté par son dynamisme et cette énergie intarissable qu’on lui connaît, il compte actuellement parmi les têtes d’affiche du « Coke Studio Africa ». Un concept musical non-compétitif et qui a principalement pour objectif de fédérer les artistes talentueux africains autour d’une même plateforme, tout en célébrant la diversité de l’art musical du continent. « Coke Studio Africa » s’affirme comme une émission de télé-crochet épisodique qui promeut une manière inédite d’apprécier la musique de nos artistes à travers une série de concerts électrisants et débordants de créativité. Devenu, d’ores et déjà, un rendez-vous incontournable au bout de sa première édition l’année dernière, « Coke Studio Africa » s’étoffe encore plus pour l’édition actuelle. Le nombre de pays participants passe de onze l’année dernière à seize cette année, fort d’une couverture médiatique dépassant trente pays à travers le continent africain. Ce qui garantit une grande pluralité et de la diversité musicale. Sont ainsi représentés le Kenya pays hôte, l’Afrique du Sud, le Rwanda, l’Angola, le Zimbabwe, le Togo, l’Ile Maurice, l’Ouganda, la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana, la Mozambique, la République Démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Cameroun et évidemment Madagascar.

« Raviver la flamme culturelle »

Pour la Grande île, « Coke Studio Africa » sera exclusivement à suivre chaque samedi à 20h sur une chaine privée de la capitale sur la fréquence CH 35 UHF (583,25 MHz) et disponible sur le canal 205 du Canal Satellite. De quoi revitaliser la scène musicale en promouvant cette richesse musicale du continent africain, l’émission s’affirme aussi comme un tremplin privilégié pour ses participants. Une opportunité de travailler avec les meilleurs producteurs dans l’industrie musicale africaine et internationale en bénéficiant ainsi de leur expertise. Fier représentant du folklore malgache, notamment grâce à son propre festival, Sômaroho à Nosy Be, Wawa y réserve ainsi des prestations électrisantes, et grâce à la portée de l’émission, il promet de transcender tout le continent africain.

De plus, le Groupe Star et Telma Madagascar invitent continuellement les téléspectateurs à suivre l’aventure durant les treize épisodes de 45 minutes qui composent cette édition à travers la grande promotion « Capsule ». Le principe étant de découvrir dans les capsules de Coca-Cola de 30cl un code qui donne accès à divers lots, notamment des forfaits, des téléphones et autant de cadeaux de la part de ces deux partenaires. La soirée de présentation officielle du « Coke Studio Africa », pour le public national s’est tenue dans la soirée du 13 octobre à l’Hôtel Ibis Ankorondrano. À l’occasion, toutes les sommités de la scène musicale y étaient présentes, représentant principalement la jeune génération.

À savoir Y-Zit, Stéphanie, Kougar, Bolo ou encore Arione Joy, mais surtout le couple Deenyz et Shyn, tous ont égayé la soirée de leur talent en y interprétant leurs plus grands tubes. « Coke Studio Africa » accordant une grande place aux producteurs internationaux, cette soirée était sans doute déjà l’occasion pour eux d’avoir une idée sur l’artiste qui y représentera Madagascar l’année prochaine.

Andry Patrick Rakotondrazaka