Ils se sont faits rares ces derniers temps, mais leur prestation au Trass, vendredi dernier, fut une agréable surprise pour leur public.

Batata, Niry, Roger et leurs camarades étaient de nouveau en vedette au Restaurant Bar Trass à Tsiadana, le weekend. Une soirée qui s’est déroulée dans la simplicité, mais qui a certainement ravi tous ceux qui ont été présents sur les lieux. Cette fois-ci encore, ils ont fait revivre leur épopée musicale avec leurs tubes indémodables. « Radio », « Raosy jamba »,

« Mosoara », « Tsindrimandry» ou encore « Zavavy » qui ont été repris en chœur par leurs fans, durant la soirée.

Certains groupes deviennent moins performants au fil des ans, mais pour ces vétérans du rock malgache, c’est tout le contraire, avec leurs trente ans de scène. Ils se bonifient avec l’âge, tel le vin. Vendredi soir, Raimbl a enflammé le Trass, comme au bon vieux temps. Les membres du groupe ont, une nouvelle fois, démontré qu’ils n’ont rien à envier aux jeunes rockeurs de notre époque.

C’était en toute modestie, comme à leur habitude, que le groupe s’est retrouvé avec leurs fans. Un vendredi joli pas comme les autres, dans une salle pleine à craquer. Une enceinte agréable, un excellent groupe et un public réceptif et actif, c’étaient les ingrédients qui ont fait de cette soirée une réussite.

Nostalgique

La nostalgie était au rendez-vous pour les anciennes et nouvelles générations de rockeurs qui ont fait le déplacement au Trass Tsiadana. Des fans qui, de génération en génération, ont su cultiver cette passion pour le bon vieux rock des années 80, à travers Iraimbilanja. C’est donc un peu plus tard dans la soirée que le groupe a fait vibrer les lieux avec leurs mythiques chansons, telles que « Tany vaovao », « Lazao», « Tehina» et le fameux « Tanindolo » et d’autres morceaux qui ont marqué le début de leur carrière. Comme à leurs débuts, ceux qui étaient là reprenaient toutes ces chansons en chœur. Si les gars de Raimbl s’étaient fait plutôt rares ces dernières années, c’est dû à leur emploi du temps qui ne leur a pas permis de se retrouver plus souvent sur scène. Certains des membres habitent en effet loin de la ville et d’autres, pour des raisons professionnelles, ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités.

Sitraka Rakotobe