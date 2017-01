Une illustre personnalité musicale de la Grande île, avec pas moins de trois tubes à son actif, chaque année. Onja Tinondia nous revient toujours plus en forme en ce début 2017, avec une toute nouvelle chanson haut en couleurs, tout à son effigie comme d’habitude.

Après « Fitia tsy mizarazara » qui a cartonné l’année dernière, ainsi que les tonitruantes « Samy mandefitra » et « Zazah » avec lesquelles elle a enivré le public féru de musique tropicale au-devant de la scène depuis plusieurs années maintenant, Onja Tinondia rempile, cette fois encore, avec son nouveau morceau « Ampela modely ». Une composition chère à son cœur, avec laquelle elle illustre, une fois de plus, ce charisme au féminin qu’elle prône avec fierté, tout en s’affichant avec grâce et dynamisme à travers ses chorégraphies endiablées.

L’un des fers de lance du genre musique tropicale à Madagascar, Onja Tinondia se redécouvre avec plus de tonus et d’énergie avec cette nouvelle composition, qui affiche la force et la valeur de la femme, de sa place au sein d’un foyer et de son rôle important dans la société actuelle. Entre les rythmes typiques du Sud du pays dont elle est originaire et les mélodies plus contemporaines, « Ampela modely » fera, à coup sûr, vibrer une fois encore les noctambules et les fêtards qui se plairont à danser.

Après une année 2016 fructueuse, notamment comblée d’une grande tournée nationale, Onja Tinondia se relancera de plus belle, encore, une fois, en ce début d’année, et prévoit d’ores et déjà une nouvelle tournée dès le mois de mars. Une tournée aussi bien nationale qu’internationale.

A. P. R.